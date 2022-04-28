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Новосибирцы выступили против строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на улице Ленина

  • 28/04/2022, 15:32
Автор:
Новости Новосибирска
Коллективные обращения к губернатору Новосибирской области, мэру Новосибирска, прокурору области, вице-мэру и еще ряду адресатов направили жильцы 11 домов «тихого» центра города.

Речь идёт о строительстве на месте «Универсама» жилого комплекса, состоящего из четырех жилых блоков, переменной этажности, с максимальной этажностью 23 этажа, размещенного на общем стилобате общественного назначения (ритейл). По сообщению atas.info , люди уверены, что точечная застройка создаст многочисленные проблемы: стихийные парковки, трудности с общественным транспортом, увеличит нагрузку на коммунальные сети.

— Центр нашего города представляет собой ансамбль из домов и зданий сталинской эпохи, маловысотных, монументальных зданий. «Дворцовый треугольник», — архитектурный ансамбль, в который входят здания кинотеатра «Победа», Сибмедторга и Дворец Труда, — представляет собой значимое историческое наследие города. Планируемые 17-, 23-этажные высотные строения в этот ансамбль не вписываются, они могут нарушить инфраструктуру района, стройность и гармоничность застройки исторического центра, — говорится в обращении (имеется в распоряжении редакции). — Тень от высотной доминанты — 80-метровой башни, которую предлагают установить вглубь квартала, с восхода и до заката накроет существующие фасады и уютные дворики.

Но особенно горожан беспокоят разрушения их домов советской постройки, которые могут произойти из-за строительных работ.

— Как показывает опыт ранее возведенных строений, (например, по ул. Урицкого, 21), монтаж нового здания привел к необратимым разрушениям соседних жилых домов по ул. Щетинкина, 28 и ул. Урицкого,17. Люди живут в аварийных домах либо вынуждены менять место жительства, — сказано в обращении к губернатору. — Отремонтированные в 2021 году дома №18 по ул. Ленина, №№35 и 37 по улице Урицкого за счет средств Фонда Модернизации ЖКХ НСО, могут пострадать от многочисленных вибраций, вызванных соседним строительством.

Проект наверняка принимается с нарушениями, подозревают жильцы, о чем сказано в письме прокурору Якову Хорошеву

Новости Новосибирска

В центре Новосибирска может появиться еще одна высотка

— На презентации проекта застройщик не присутствовал. Группа архитекторов «Ар. Тэго» и «КиФ» предоставили только визуальные эскизы фасада на уровне первых двух этажей. Нет необходимых инженерно-геологических изысканий. Соответственно не известно, как поведет себя грунт в районе застройки, говорится в сообщении. — Кроме того, земельные участки по ул. Ленина, 10 и Ленина, 10а, с кадастровыми номерами: 54:35:021195:231, 54:35:021195:230 и 54:35:021195:43, расположены в общественно-деловой зоне, в части подзоны специализированной малоэтажной застройки (ОД-4.1). Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства в этой зоне — 4 этажа.

Мэра Новосибирска жители просят «поручить профильным департаментам досконально разобраться в данном вопросе», обратив внимание на ряд параметров: этажность, транспортная сеть, социальная инфраструктура, инженерные сети, инсоляция, влияние на площадь перед историческим кинотеатром «Победа».

— Со своей стороны, хотим внести предложение по размещению на месте здания Универсама объекта, соответствующего окружению и действующим (без изменений в пользу реконструкции) правилам землепользования. Возможно, для этого места лучшим решением будет строительство малоэтажного жилого дома с нижними торговыми и развлекательными этажами, а не точечная высотная застройка. Есть пример такой застройки в центральной части города — жилой комплекс «Милкхаус» на ул. Урицкого, 6, — уточняется в обращении к губернатору. — Также оптимально было бы размещение на данной территории здания Центра русской культуры, который дополнил бы исторически сложившийся ансамбль площади, позволил бы Новосибирску принимать в нем гостей города, проводить различные мероприятия, укреплять международные отношения, поднимать патриотический дух народа, который сейчас, во время проведения специальной военной операции, как никогда находится на подъеме, который так объединяет людей.

Главу региона Андрея Травникова жители попросили вступиться за интересы жителей и «помочь в отстаивании сохранения культурного, исторического и архитектурного наследия» столицы Сибири.

 

Ранее редакция сообщала, что вместо фабрики «Синар» через несколько лет могут построить элитный жилой комплекс. А на крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте сделать террасу

Фото: «Ар.Тэго»

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : точечная застройка строительство жильцы


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