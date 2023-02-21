Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи

Используем силу, чтобы остановить развязанную Западом войну

— Год назад для защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, было принято решение о проведении спецоперации. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.

С 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами: терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулось жестокой ложью…

Еще до СВО велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и Запад готовили порабощенную ими Украину к большой войне. Они словно гордятся своим вероломством, называя и Минские соглашения, и Нормандский формат дипломатическим спектаклем. Все то время, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, как говорят в известных кругах, «краплеными картами». Этот отвратительный вид обмана уже не раз был опробован и раньше. Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятия чести, доверия, порядочности — не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир…

Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные. Мы настаивали, что Европа и весь мир нуждаются в неделимой и равной для всех системе безопасности. Много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею… В декабре 2021 года мы официально направили США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но получили прямой отказ. Стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана… Это они развязали войну, а мы использовали и используем силу, чтобы ее остановить.

Не будем уподобляться режимам, отступившим от Родины

— Те, кто планировали атаку на Донбасс, понимали, что следующая цель — удар по Севастополю. Сейчас об этих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали…

В 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии, а в наше время из Украины стал делать анти-Россию. Этот проект взращивали с одной целью — оторвать исторические территории от нашей страны. Запад форсировал этот проект сегодня, поддержав переворот 2014 года. В его идеологическую основу заложили русофобию, крайне агрессивный национализм. Недавно одной из бригад ВСУ присвоили наименование «Эдельвейс» — как гитлеровской дивизии, которая участвовала в казнях военнопленных, карательных операциях… Неонацисты не скрывают, чьими наследниками себя считают. На Западе наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, можно использовать всех — хоть террористов, хоть нацистов, даже черта лысого.

Очевидно, что Запад будет делать ставку на национал-предателей, у которых презрение к своему собственному отечеству. Тот, кто совершит преступления, направленные на нарушения территориальной целостности нашей страны, понесет ответственность по закону. Но мы не будем уподобляться киевскому и западному режиму, которые занимаются охотой на ведьм.

Восстановление мирной жизни в новых регионах РФ

— Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов Федерации. Речь, в том числе, о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, построить новые современные дороги. Сегодня регионы страны оказывают прямую помощь городам и поселкам ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Сделаем все, чтобы на эту землю вернулся долгожданный мир.

Поддержка военнослужащих и специальный фонд и перспективы кадрового резерва

— Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить детей. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому. Порядок оказания помощи должен быть простым, без казенщины и бюрократии. Обращаю внимание: уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах РФ. Подчеркну: создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти.

Что хотелось бы подчеркнуть особо: сегодня тяготы фронта переносят кадровые военнослужащие и мобилизованные добровольцы. Речь о снабжении и оснащении. О денежном довольствии, страховых выплатах в связи с ранением. Далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками и риском. Считаю необходимым установить для всех участников СВО установить регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней не реже раза в полгода,, без учета времени на дорогу.

С учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий и качественный уровень по всем компонентам Вооруженных Сил. Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке назначаться на руководящие должности, направляться в военные вузы, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных Сил.

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