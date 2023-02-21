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Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи

  • 21/02/2023, 19:04
послание президента
Основные тезисы ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в части спецоперации:

Используем силу, чтобы остановить развязанную Западом войну

Год назад для защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, было принято решение о проведении спецоперации. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.

С 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами: терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулось жестокой ложью…

Еще до СВО велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и Запад готовили порабощенную ими Украину к большой войне. Они словно гордятся своим вероломством, называя и Минские соглашения, и Нормандский формат дипломатическим спектаклем. Все то время, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, как говорят в известных кругах, «краплеными картами». Этот отвратительный вид обмана уже не раз был опробован и раньше. Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятия чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир…

Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные. Мы настаивали, что Европа и весь мир нуждаются в неделимой и равной для всех системе безопасности. Много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею… В декабре 2021 года мы официально направили США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но получили прямой отказ. Стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана… Это они развязали войну, а мы использовали и используем силу, чтобы ее остановить.

Не будем уподобляться режимам, отступившим от Родины

Те, кто планировали атаку на Донбасс, понимали, что следующая цель удар по Севастополю. Сейчас об этих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали…

В 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии, а в наше время из Украины стал делать анти-Россию. Этот проект взращивали с одной целью оторвать исторические территории от нашей страны. Запад форсировал этот проект сегодня, поддержав переворот 2014 года. В его идеологическую основу заложили русофобию, крайне агрессивный национализм. Недавно одной из бригад ВСУ присвоили наименование «Эдельвейс»  как гитлеровской дивизии, которая участвовала в казнях военнопленных, карательных операциях… Неонацисты не скрывают, чьими наследниками себя считают. На Западе наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, можно использовать всех хоть террористов, хоть нацистов, даже черта лысого.

Очевидно, что Запад будет делать ставку на национал-предателей, у которых презрение к своему собственному отечеству. Тот, кто совершит преступления, направленные на нарушения территориальной целостности нашей страны, понесет ответственность по закону. Но мы не будем уподобляться киевскому и западному режиму, которые занимаются охотой на ведьм.

Восстановление мирной жизни в новых регионах РФ

Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов Федерации. Речь, в том числе, о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, построить новые современные дороги. Сегодня регионы страны оказывают прямую помощь городам и поселкам ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Сделаем все, чтобы на эту землю вернулся долгожданный мир.

Поддержка военнослужащих и специальный фонд и перспективы кадрового резерва

Наш долг поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить детей. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Отдельная важнейшая задача фонда организация долговременного ухода на дому. Порядок оказания помощи должен быть простым, без казенщины и бюрократии. Обращаю внимание: уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах РФ.  Подчеркну: создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти.

Что хотелось бы подчеркнуть особо: сегодня тяготы фронта переносят кадровые военнослужащие и мобилизованные добровольцы. Речь о снабжении и оснащении. О денежном довольствии, страховых выплатах в связи с ранением. Далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками и риском. Считаю необходимым установить для всех участников СВО установить регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней не реже раза в полгода,, без учета времени на дорогу.

С учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий и качественный уровень по всем компонентам Вооруженных Сил. Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке назначаться на руководящие должности, направляться в военные вузы, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных Сил.

 

Ранее редакция сообщала об инициативе президента в части льгот работникам оборонных предприятий.

Фото пресс-службы Госдумы РФ

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия

Теги : Федеральное Собрание Спецоперация на Украине послние президента льготы военным


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