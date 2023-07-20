С небес на землю: как стюардесса S7 променяла боинг на коз

Любовь к авиации у Надежды появилась еще в студенчестве. А потом счастливый случай подкинул ей летнюю стажировку в авиакомпании S7 Airlines. Небесная романтика затянула женщину на долгие годы. Бесконечные перелеты, нагрузки и смена часовых поясов не помешали Надежде обрести и другое счастье — женское. Сибирячка умудрилась при плотном графике стать мамой пятерых детей. Но вдруг, сделав крутое пике, самолеты ушли на второй план. В декретном отпуске с пятым малышом стюардесса на 180 градусов развернула свою жизнь — уехала из шумного мегаполиса в деревню и стала фермером.

Подробностями своей истории Надежда Шульга поделилась с журналистами Infopro54.

Первым делом — самолеты

Еще будучи студенткой Сибирской геодезической академии Надежда часто смотрела в небо. А вот ее знакомые — в телевизор. Именно там им и попалось на глаза объявление о наборе стюардесс на летний период в местную авиакомпанию. Юная сибирячка такой шанс упускать не стала. После практики она настолько сильно прониклась авиацией, что осталась и дальше покорять высоты.

— В S7 я летала на внутренних и международных авиалиниях. Мне очень нравилась эта работа. Каждый раз это путешествия, разные города и страны, впечатления. Помню, что первое время даже материнство меня не останавливало. Старшей дочери было всего 9 месяцев, когда я вышла на рейс и полетела во Владивосток. Хорошо, что семья меня поддерживала и было с кем оставить малышку, — вспоминает Надежда Шульга.

Вопреки сложившимся стереотипам, стюардесса нашла себе вполне земного мужа. Он не имел никакого отношения к авиации, поэтому всегда ждал свою небесную ласточку на земле.

— Потом в моей карьере была турецкая авиакомпания. С перерывами на рождение детей в общей сложности я отлетала 13 лет и вышла на заслуженную пенсию. Правда, пенсию мне пока не платят, нужно дождаться достижения определенного возраста. Мне пока 40 лет, и я еще слабо представляю себя в роли пенсионерки, — рассказывает наша героиня.

Земное притяжение

После рождения самого младшего сыны Левы Надежда неожиданно для себя поняла, что материнство ей доставляет большую радость, чем профессия. Домашние хлопоты, заботы и желание видеть, как растут дети притупили острую жажду новых впечатлений и бесконечных командировок. Но ей еще долго снились самолеты, взлеты и посадки. А со временем женщину захватила другая мечта.

— Я задумалась о том, что мои дети едят. У нас в магазинах все настолько напичкано «химией», что страшно из этого готовить. Мне захотелось жить в частном доме, вести хозяйство, возделывать огород. Новосибирск — прекрасный город, но тут сложно реализовать такую мечту. Поэтому у меня появился план: купить домик в деревне и стать фермером. К этому времени мы уже развелись с мужем, но меня в моих начинаниях поддержала мама, — говорит женщина.

Местом, где было суждено исполниться заветному желанию, стала деревня Никоново Маслянинского района. Задача по покупке дома решилась с помощью ипотеки на 15 лет.

— Мы приобрели большой, красивый дом. В нем хватало места всем детям. Я тут же завела коз, птицу, поросят. Эта сельская жизнь меня сильно затянула. Невероятное удовольствие — видеть натуральные продукты на столе, пить парное молоко, собирать овощи с грядки, — делится эмоциями Надежда.

Сейчас в хозяйстве начинающего фермера 8 дойных козочек, свиноматка и голов 30 разной птицы. А это, как положено, — свежие масло, молоко, сыр, творог, яйца и мясо.

— Семья полностью питается за счет хозяйства. Излишки я продаю в деревне. Пыталась получить грант на покупку сыроварни, но мне, к сожалению, отказали. Но мы не отчаялись, наращивали поголовье, практиковали ручной труд, — рассказывает Надежда.

Получилось даже досрочно погасить ипотеку за дом, продав недвижимость в Новосибирске. Появилось чувство полного и настоящего счастья.

И все было бы прекрасно, если бы однажды в дверь маленькой фермы не постучалась большая беда.

Взлеты и падения

Осенью прошлого года, когда Надежда с детьми управлялись по хозяйству на улице, их дом загорелся. Пламя с молниеносной скоростью пожирало деревянные постройки:

— Пожар начался с гусака, к которому крепилась электропроводка. Это был бы страховой случай и нам бы все возместили, но, погасив ипотеку, мы именно в тот год не стали страховать дом.

За несколько минут многодетная семья лишилась всего. К счастью, пожарным удалось отстоять у огня сараи — животные не пострадали.

— Нас поселили в маневренный фонд. Понятно, что это ненадолго. Да и тут мы не чувствуем себя как дома. Каждый день я бегаю на наш участок, ухаживаю за хозяйством. А сердце постоянно болит, ведь там они одни, без присмотра и контроля, да и вандалов всяких хватает. Порой совсем опускаются руки, хочется бросить все и вернуться в город. Я понимаю, что купить новый дом мне уже не под силу, на восстановление сгоревшего тоже нет средств, — с горечью рассуждает Надежда.

Но несмотря на полную безысходность ситуации семья не теряет оптимизма. Они снова мечтают о ферме, о козах, о сыроварне и безмятежной деревенской жизни.