«Ты возьми себя в руки»: опубликованы последние переговоры пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Полную расшифровку переговоров пилотов Аэробуса А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» опубликовал Телеграм-канал «Авиаторщина». Из сообщений видно, что экипаж нервничал, когда приземлялся в пшеничном поле.
Второй пилот (ВП): Топлива не хватает.
Командир воздушного судна(КВС): Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки. Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон.
Доклад члена экипажа диспетчеру управления воздушного движения (ДЧЭ): Топлива на 11 минут.
Управление воздушным движением(УВД): Вас понял.
КВС: Да вон туда.
ВП: Нам не хватит, будем туда садиться, да?
КВС: Ну, видимо, вот сюда куда-то.
ДЧЭ: Нам не хватит до Новосибирска.
УВД: Какое решение у вас?
ДЧЭ: Будем искать площадку.
УВД: Вас понял.
ВП: 300 кг у нас, блин* (нецензурная лексика), куда?
ДЧЭ: Снижаемся.
УВД: Снижайтесь до эшелона 100.
ДЧЭ: Снижаемся до эшелона 100.
УВД: Ребят, удачи вам.
ДЧЭ: Спасибо.
ВП: APU start?
КВС: Да подожди ты пока APU start. Я тебе просто говорю…
ВП: Ну вон там просека. Вон на ту просеку только есть.
КВС: Вот сюда, что ли?
ВП: Да.
КВС: А вон дорога какая-то. Может на дорогу? Не получится?
ВП: Там леса везде.
УВД: Снижайтесь эшелон 80.
ДЧЭ: До 80-го снижаемся. В радиусе 5-ти миль будем орбиту выполнять и далее искать площадку для посадки.
УВД: Вас понял.
ВП: APU start. Так, у нас 55 тонн… Сбрось где-то 60… Там что? Справа у тебя что?
КВС: Ну там какие-то поля.
ВП: Там дорога какая-то. Может, на дорогу?
КВС: Где дорога?
ВП: Вот, под нами. Скорость 160 у нас должна быть.
КВС: Spoilers arm.
ВП: Вон туда.
КВС: На ту просеку, что ли?
ВП: Autopilot off.
ДЧЭ: Снижаемся.
КВС: Скорость 160.
УВД: Продолжайте снижение эшелон 60.
ДЧЭ: Продолжаем снижение эшелон 60.
ДЧЭ: Томск-Информация, МЭДЭЙ-МЭДЭЙ-МЭДЭЙ, аварийную посадку совершаем.
УВД: Томск-Информация, давление у нас приведенное 751. Вы будете садиться на площадку, да?
ДЧЭ: Ну вот, где-то здесь.
УВД: Хорошо, понял вас. Исход посадки сообщите.
ДЧЭ: Сообщим.
КВС: Где она, я ее потерял.
ВП: Вон-вон, сзади меня. Вот. Вон, видишь?
КВС: Да. Блин, высоко идем.
ВП: Нормально. Вышли колеса?
КВС: Вышли.
ВП: Flaps three.
КВС: Там faps…
ВП: Нет, это не та, это не подготовленная посадка, не то смотришь. Flaps 3
КВС: Speed checked, flaps 3.
ВП: Flaps full.
КВС: Speed checked, flaps full.
ВП: Сообщи им BREAK FOR IMPACT.
КВС: Спокойно.
Звук приземления.
ДЧЭ: Все хорошо.
В результате экипажу удалось благополучно посадить самолет в поле. Рейс Сочи-Омск надолго запомнится его пассажирам. Специалисты продолжают изучать данные бортовых самописцев. Результаты расследования авиа инцидента еще не известны.
Фото авиакомпании «Уральские авиалинии».
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