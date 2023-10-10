«Ты возьми себя в руки»: опубликованы последние переговоры пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Полную расшифровку переговоров пилотов Аэробуса А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» опубликовал Телеграм-канал «Авиаторщина». Из сообщений видно, что экипаж нервничал, когда приземлялся в пшеничном поле.

Второй пилот (ВП): Топлива не хватает.

Командир воздушного судна(КВС): Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки. Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон.

Доклад члена экипажа диспетчеру управления воздушного движения (ДЧЭ): Топлива на 11 минут.

Управление воздушным движением(УВД): Вас понял.

КВС: Да вон туда.

ВП: Нам не хватит, будем туда садиться, да?

КВС: Ну, видимо, вот сюда куда-то.

ДЧЭ: Нам не хватит до Новосибирска.

УВД: Какое решение у вас?

ДЧЭ: Будем искать площадку.

УВД: Вас понял.

ВП: 300 кг у нас, блин* (нецензурная лексика), куда?

ДЧЭ: Снижаемся.

УВД: Снижайтесь до эшелона 100.

ДЧЭ: Снижаемся до эшелона 100.

УВД: Ребят, удачи вам.

ДЧЭ: Спасибо.

ВП: APU start?

КВС: Да подожди ты пока APU start. Я тебе просто говорю…

ВП: Ну вон там просека. Вон на ту просеку только есть.

КВС: Вот сюда, что ли?

ВП: Да.

КВС: А вон дорога какая-то. Может на дорогу? Не получится?

ВП: Там леса везде.

УВД: Снижайтесь эшелон 80.

ДЧЭ: До 80-го снижаемся. В радиусе 5-ти миль будем орбиту выполнять и далее искать площадку для посадки.

УВД: Вас понял.

ВП: APU start. Так, у нас 55 тонн… Сбрось где-то 60… Там что? Справа у тебя что?

КВС: Ну там какие-то поля.

ВП: Там дорога какая-то. Может, на дорогу?

КВС: Где дорога?

ВП: Вот, под нами. Скорость 160 у нас должна быть.

КВС: Spoilers arm.

ВП: Вон туда.

КВС: На ту просеку, что ли?

ВП: Autopilot off.

ДЧЭ: Снижаемся.

КВС: Скорость 160.

УВД: Продолжайте снижение эшелон 60.

ДЧЭ: Продолжаем снижение эшелон 60.

ДЧЭ: Томск-Информация, МЭДЭЙ-МЭДЭЙ-МЭДЭЙ, аварийную посадку совершаем.

УВД: Томск-Информация, давление у нас приведенное 751. Вы будете садиться на площадку, да?

ДЧЭ: Ну вот, где-то здесь.

УВД: Хорошо, понял вас. Исход посадки сообщите.

ДЧЭ: Сообщим.

КВС: Где она, я ее потерял.

ВП: Вон-вон, сзади меня. Вот. Вон, видишь?

КВС: Да. Блин, высоко идем.

ВП: Нормально. Вышли колеса?

КВС: Вышли.

ВП: Flaps three.

КВС: Там faps…

ВП: Нет, это не та, это не подготовленная посадка, не то смотришь. Flaps 3

КВС: Speed checked, flaps 3.

ВП: Flaps full.

КВС: Speed checked, flaps full.

ВП: Сообщи им BREAK FOR IMPACT.

КВС: Спокойно.