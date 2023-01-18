Бизнес требует возврата средств, выплаченных за льготы граждан

В 2011 году в поселке Садовый Новосибирской области многодетным семьям выделили землю под строительство частных домов — без коммуникаций.

В 2019 году на основании судебного решения региональное правительство совместно администрацией Новосибирского района должны были обеспечить людям возможность подключить свои дома к коммунальным сетям в кратчайшие сроки, в том числе, подключить газ. В связи с этим на собрании жильцов представители министерства предложили гражданам подключиться к частной сети ООО «ТехГазСервис», с возмещением собственнику затрат в размере 85 тыс. руб. с участка. Людям обещали вернуть не только указанную сумму, но и затраты на доведение газопровода до границ участка. В результате многодетные семьи не стали дожидаться создания сетей за счет бюджета, а воспользовались частным газопроводом, но за свой счет.

В настоящее время, как пишет ЧС-инфо, вопрос о возмещении затрат, связанных с газификацией земельных участков, многодетным семьям так и не решен. Компенсацию получила лишь небольшая часть семей в размере 85 тыс. руб. Еще около 50 семей продолжают жаловаться в федеральные органы, в том числе в генпрокуратуру. Министерство ЖКХ и энергетики региона предъявляет ООО «ТехГазСервис» претензии относительно возврата гражданам денежных средств в размере 85 тыс. руб.

— Учитывая, что затраты на строительство указанных газораспределительных сетей возмещены ООО «ТехГазСервис» за счет средств областного бюджета в полном объеме, просим обеспечить возврат денежных средств гражданам, оплатившим денежные средства ООО «ТехГазСервис» на строительство уличных газораспределительных сетей в микрорайонах Центральный и Северный п. Садовый». При этом газопровод муниципалитет просто приобрел по муниципальному контракту на приобретение недвижимого имущества — никакой речи о компенсации затрат не шло, — объясняют свое требование чиновники.

Окончательное решение по данному делу предстоит принять суду. Компания обратилась с иском к министерству о признании незаконными действий, выразившихся в возложении на ООО «ТехГазСервис» обязанности по возврату денежных средств гражданам, оплатившим денежные средства ООО «ТехГазСервис» на строительство уличных газораспределительных сетей в микрорайонах Центральный и Северный п.Садовый до заключения муниципального контракта между администрацией Станционного сельсовета и ООО «ТехГазСервис» в конце 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что чиновникам и депутатам из регионов настоятельно не рекомендуют отдыхать за границей.

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