С нового года техосмотр легкового автомобиля подорожает в два раза

Федеральная антимонопольная служба ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Известно, что стоимость ТО на уровне от 321 рубля установят для мотоциклов, от 913 рублей — для легковой машины, от 1560 —1880 рублей — для автобусов, от 900–1960 рублей — для грузовиков.

При этом операторы ТО заявляют, что ожидали более значительного повышения стоимости с учётом накопленной инфляции, с целью окупить приобретенное оборудование и выйти на рентабельность, пишет «Ъ».

По данным издания, в отдельных регионах техосмотр подорожал в два-три раза, например в Орловской, Омской областях, Хакасии. Один из самых дорогих — 1,5 тысячи рублей за легковую машину — будет действовать в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что с 2012 года цена не повергалась изменениям и составляла 720 рублей.

По сообщению представителей антимонопольной службы, новые тарифы будут подвергнуты анализу после их окончательного утверждения.

Ранее редакция сообщала, что новые правила ждут новосибирских автомобилистов в 2023 году.

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