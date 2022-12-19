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Крупный новосибирский производитель электроники увеличил выпуск продукции

  • 19/12/2022, 15:38
Ведущий разработчик и производитель электроники «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда».

нацпроектыНа предприятии оптимизировали производство полупроводниковых приборов, использующихся в источниках опорного напряжения, которые входят в комплектацию любой электронной аппаратуры.

За полгода специалисты завода и Регионального центра компетенций увеличили выработку в смену  и сократили время процесса производства. Это позволило нарастить объем выпускаемой продукции и повысить экономическую эффективность.

Результатов удалось достичь, в том числе за счет изменения производственной логистики. Во время диагностики производства выяснилось, что расстояние, которое проходит продукция в процессе производства, составляет 2,3 км, а время производства партии деталей – 46 минут, так как технологические операции проводились в разных корпусах. Поэтому участок сборки, ранее располагавшийся на разных этажах, перенесли на один, также из другого производственного корпуса перенесли участок измерения. Это позволило сократить лишние перемещения практически в два раза – на 20 минут, и, соответственно, выпускать больше деталей.

Кроме того, на производстве перераспределили функционал сотрудников для равномерной загрузки, ввели систему производственного анализа для оперативного выявления проблем и принятия решений и оптимизировали технологические процессы с применением метода «защиты от ошибок»: метку полярности, которая ранее наносилась вручную и периодически стиралась, стали наносить с помощью лазерного маркировщика.

«Без особых затрат и приобретения дорогостоящего оборудования мы повысили качество изготовления приборов, сократили время производственного цикла, и увеличили отгрузку готовой продукции. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства изменилась и обстановка: людям стало легче работать. К концу 2023 года планируем внедрить бережливое производство на другие производственные участки завода, а к середине 2024 года проект будет масштабирован на всё предприятие», – говорит Анатолий Глушков, начальник научно-производственного комплекса полупроводниковых приборов АО «НЗПП Восток».

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


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