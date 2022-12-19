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В Банке России готовят критерии для трансформационных проектов

  • 19/12/2022, 16:05
Автор:
трансформационные проекты
Они будут пользоваться приоритетом в корпоративном кредитовании и предоставлении инвестиционных кредитов.

На пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной корреспондент Infopro54 попросила прокомментировать, когда в России появятся доступные для бизнеса кредиты для реализации проектов импортозамещения.

— Доступные инвестиционные кредиты есть, в том числе для бизнеса, который реализует проекты (по импортозамещению). Объем предоставленных кредитов на срок более чем 3 года вырос на 14,5%. Ставка по ним снизилась с 12% в апреле до 9%, — пояснила Эльвира Набиуллина. — Понятно, что бизнес ставит вопросы о (дальнейшем) расширении возможностей по привлечению кредитов для инвестиций. Это зависит от двух факторов: ценовая стабильность и низкая инфляция. Когда банки дают кредиты на длительный срок, они закладывают риски в ставку: чем выше инфляция, тем выше ставка. При снижении инфляции будет происходить снижение стоимости кредитов.

При этом глава ЦБ отметила, что Банк России готовит поправки в банковское регулирование, чтобы банки в корпоративном кредитовании смещали акцент на трансформационные проекты.

— Сейчас вместе с правительством РФ мы готовим критерии трансформационных проектов, чтобы банки более охотно их финансировали, — добавила Набиуллина.

О каких критериях идет речь — она не сказала.

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области, считает, что сегодня уже есть хороший инструмент, который мог бы стимулировать развитие проектов импортозамещения после небольшой корректировки — промышленная ипотека (Запущена в сентябре. — Ред.).

— У нас много компаний, которые «выросли из детских штанишек», но чтобы вскарабкаться на следующую ступень, расширить производство, увеличить объем выпуска, им нужны средства для приобретения оборудования и строительства современных производств. Попытки взять инвестиционный кредит всегда упирались в обеспечение: у ЦБ жесткие требования по предоставлению залогового имущества, по его оценке. Зачастую этого имущества просто не хватает для получения кредита. Это очень серьезное препятствие для развития бизнеса, — комментирует Александр Лубенец. — Сейчас ставки по промышленной ипотеке приемлемые (3-5%), но нужно, чтобы она распространялась не только на покупку объектов, но и на строительство. При отсутствии промышленной ипотеки бизнес пытался работать обходными путями, пытаясь приспособить лизинговые модели, но это дорого и не всем подходит.

Собеседник редакции также отметил, что в мире придумано множество механизмов, которые можно использовать для целевого финансирования инвестиционных проектов, в том числе в рамках импортозамещения.

— Это создание гарантийных фондов и привлечение под них ресурсов, что решает вопрос залогового обеспечения для бизнеса. Это заключение договоров о будущей покупке произведенных товаров на этапе инвестиций, — перечисляет эксперт. — Это кредитование по нулевым ставкам самых необходимых экономике России проектов. Такой опыт есть на западных рынках, в Китае — и с ним вполне можно ознакомиться, а также использовать для того, чтобы насытить экономику дешевыми инвестиционными деньгами. Если грамотно организовать этот процесс, то при целевом финансировании «окрашенные» деньги пойдут не на спекуляции на бирже, а на развитие промышленности.  Кстати, есть вполне реальные оценки самого бизнеса, на каких условиях он готов брать кредиты на развитие. Рекомендую посмотреть блог гендиректора ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимира Боглаева, где он четко аргументирует, почему стоимость инвестиционных кредитов не должна превышать 3-5% годовых.

В целом, по мнению Александра Лубенца, вопрос с ширпотребом в России уже удалось закрыть. Выстраиваются новые логистические цепочки из Китая и Турции, и этот товар в страну начал поступать почти без перебоев. Что касается машиностроения, то здесь задача более важная и сложная: в короткие сроки нужно открыть тысячи больших и малых производств, которые насытят российский рынок и сделают его суверенитет реальным.

— Лично я вижу, что начался разворот всех механизмов работы правительства. Не исключаю, что именно по этой причине были перенесены сроки ежегодной пресс-конференции и послания президента России. По всей видимости, глава государства хочет более четко представить свое видение по новым механизмам работы с учетом опыта, который мы все приобрели в 2022 году, — не исключает эксперт.

Отметим, что на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, 14 декабря, глава государства президент России Владимир Путин предложил распространить промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию.

— Уже запущен инструмент промышленной ипотеки, теперь на покупку объектов под производство можно взять льготный кредит до 500 млн рублей по ставке 3% или 5% на срок до 7 лет, — уточнил он. — Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию.

 

Ранее редакция сообщала о том, что два кемеровских предприятия получат гранты на производство импортозамещающей продукции. 

Фото Артем Кудрявцев, Банк России

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность Банки

Регионы: Россия

Теги : трансформационный проект промышленная ипотека инвестиционный кредит импортозамещение


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