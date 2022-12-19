В Банке России готовят критерии для трансформационных проектов

На пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной корреспондент Infopro54 попросила прокомментировать, когда в России появятся доступные для бизнеса кредиты для реализации проектов импортозамещения.
— Доступные инвестиционные кредиты есть, в том числе для бизнеса, который реализует проекты (по импортозамещению). Объем предоставленных кредитов на срок более чем 3 года вырос на 14,5%. Ставка по ним снизилась с 12% в апреле до 9%, — пояснила Эльвира Набиуллина. — Понятно, что бизнес ставит вопросы о (дальнейшем) расширении возможностей по привлечению кредитов для инвестиций. Это зависит от двух факторов: ценовая стабильность и низкая инфляция. Когда банки дают кредиты на длительный срок, они закладывают риски в ставку: чем выше инфляция, тем выше ставка. При снижении инфляции будет происходить снижение стоимости кредитов.
При этом глава ЦБ отметила, что Банк России готовит поправки в банковское регулирование, чтобы банки в корпоративном кредитовании смещали акцент на трансформационные проекты.
— Сейчас вместе с правительством РФ мы готовим критерии трансформационных проектов, чтобы банки более охотно их финансировали, — добавила Набиуллина.
О каких критериях идет речь — она не сказала.
— У нас много компаний, которые «выросли из детских штанишек», но чтобы вскарабкаться на следующую ступень, расширить производство, увеличить объем выпуска, им нужны средства для приобретения оборудования и строительства современных производств. Попытки взять инвестиционный кредит всегда упирались в обеспечение: у ЦБ жесткие требования по предоставлению залогового имущества, по его оценке. Зачастую этого имущества просто не хватает для получения кредита. Это очень серьезное препятствие для развития бизнеса, — комментирует Александр Лубенец. — Сейчас ставки по промышленной ипотеке приемлемые (3-5%), но нужно, чтобы она распространялась не только на покупку объектов, но и на строительство. При отсутствии промышленной ипотеки бизнес пытался работать обходными путями, пытаясь приспособить лизинговые модели, но это дорого и не всем подходит.
Собеседник редакции также отметил, что в мире придумано множество механизмов, которые можно использовать для целевого финансирования инвестиционных проектов, в том числе в рамках импортозамещения.
— Это создание гарантийных фондов и привлечение под них ресурсов, что решает вопрос залогового обеспечения для бизнеса. Это заключение договоров о будущей покупке произведенных товаров на этапе инвестиций, — перечисляет эксперт. — Это кредитование по нулевым ставкам самых необходимых экономике России проектов. Такой опыт есть на западных рынках, в Китае — и с ним вполне можно ознакомиться, а также использовать для того, чтобы насытить экономику дешевыми инвестиционными деньгами. Если грамотно организовать этот процесс, то при целевом финансировании «окрашенные» деньги пойдут не на спекуляции на бирже, а на развитие промышленности. Кстати, есть вполне реальные оценки самого бизнеса, на каких условиях он готов брать кредиты на развитие. Рекомендую посмотреть блог гендиректора ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимира Боглаева, где он четко аргументирует, почему стоимость инвестиционных кредитов не должна превышать 3-5% годовых.
В целом, по мнению Александра Лубенца, вопрос с ширпотребом в России уже удалось закрыть. Выстраиваются новые логистические цепочки из Китая и Турции, и этот товар в страну начал поступать почти без перебоев. Что касается машиностроения, то здесь задача более важная и сложная: в короткие сроки нужно открыть тысячи больших и малых производств, которые насытят российский рынок и сделают его суверенитет реальным.
— Лично я вижу, что начался разворот всех механизмов работы правительства. Не исключаю, что именно по этой причине были перенесены сроки ежегодной пресс-конференции и послания президента России. По всей видимости, глава государства хочет более четко представить свое видение по новым механизмам работы с учетом опыта, который мы все приобрели в 2022 году, — не исключает эксперт.
Отметим, что на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, 14 декабря, глава государства президент России Владимир Путин предложил распространить промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию.
— Уже запущен инструмент промышленной ипотеки, теперь на покупку объектов под производство можно взять льготный кредит до 500 млн рублей по ставке 3% или 5% на срок до 7 лет, — уточнил он. — Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию.
Ранее редакция сообщала о том, что два кемеровских предприятия получат гранты на производство импортозамещающей продукции.
Фото Артем Кудрявцев, Банк России
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