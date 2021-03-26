Рекламодателям

С новосибирских улиц уберут 250 рекламных конструкций

  • 26/03/2021, 18:50
Автор: Мария Садыкова
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Глава комитета по рекламе мэрии предлагает перебросить часть из них из центра города на окраины.

— Компания ООО «Дизайнмастер» одной из первых согласилась на сокращение билбордов. На сегодняшний день 7 рекламных конструкций компании уже убраны, в том числе большой билборд на Димитровском мосту. В планах — убрать около 20 конструкций в марте и в апреле. Всего мы планируем убрать до ноября 2021 года 250 рекламных конструкций крупного формата, — рассказал во время пресс-подхода руководитель комитета рекламы и информации Олег Хорошунов. — Переговоры ведутся с компаниями ООО «РиМ» и другими игроками рынка.

Напомним, вопрос очистки Новосибирска от «визуального мусора» обсуждается уже несколько лет.

— Красный проспект — одна из ключевых улиц города. Она входит в перечень гостевых маршрутов для организации Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023  в Новосибирске. Сейчас на центральных улицах есть определенное перенасыщение рекламными конструкциями, и комитет рекламы работает над этим, чтобы их стало меньше. Комитет разработал совершенно новый подход к размещению рекламы, — заявил Хорошунов.

«Новизна» подхода заключается к прореживании рекламных конструкций на гостевых маршрутах, а также переход на современные форматы уличной рекламы: видеостелы, информационные остановки с видеорядом, мультимедийные билборды. Чиновник сообщил, что на данный момент договоры на рекламные баннеры в черте города действительны до 2027 года, но компании-подрядчики охотно идут на их демонтаж.

Помимо сноса рекламных конструкций дорожной сети, комитет активно занимается демонтажем носителей, которые располагаются на крышах домов.

— По новому архитектурному регламенту у всех этих крышных установок истек договор. 9 из них мы уберем до начала апреля этого года, — пояснил чиновник. —  Всего за февраль 2021 года мы выписали в 2 раза больше предписаний недобросовестным рекламным компаниям, чем за февраль 2020 года, мы увеличили штат инспекторов и изменили подход к работе, и эта работа пошла. Я надеюсь, что новосибирцы заметят результат в течение года.

Сегодня в Новосибирске установлены около 1600 тысяч крупных рекламных носителей. В схожих близлежащих городах статистика не отличается, но отличается подход. В Красноярске и Омске рекламные носители располагаются равномерно, в Новосибирске все эти конструкции установлены в центре города, и поэтому видно определенную перегрузку.

— Определенную нехватку рекламных носителей чувствуют отдаленные районы города. На мой взгляд, стоит взять часть конструкций из центра и перенести их на окраину, чтобы предприниматели не нуждались в рекламных местах, — предложил Хорошунов.

Напомним, что на пост председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов назначен в декабре 2020 года. Прежнего главу комитета рекламы и информации Дмитрия Лобыню, который занимал пост с 2017 года, задержали в сентябре 2020 года. Бывшего чиновника обвинили в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : реклама Мэрия дороги власть


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