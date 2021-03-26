Центр управления регионом идет в село

Созданная четыре месяца назад новая структура «Центр управления регионом», призванная оперативно реагировать на обращения граждан в интернете (в соцсетях, в частности), закрепившись на областном уровне, намерена еще в большей степени «выйти в народ». В перспективе — работа с сельсоветами в районах области. Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказали руководитель центра Ольга Соболева и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

— Большая задача — перемещение компетенций ЦУР на муниципальный уровень, — говорит министр. — Если райцентры подключены, то уходить в сельсоветы, понимать, что там есть, кому отвечать — это большая миссия. Сейчас ЦУР как раз работает по повышению компетенций этой непростой интернет-плоскости для того, чтобы они и реагировали, и отвечали быстрее. Конечно, в идеальной модели все эти инновации должны перейти в повседневную культуру органов власти муниципалитета и освободить нас для проработки каких-то новых технологий, которые обеспечат более простое, быстрое, эффективное взаимодействие с нашими гражданами. Это первые цифровые шаги в истории сервисного государства.

Одновременно на областном уровне центр продолжает работу по координации работников структур исполнительной власти, в чьей зоне ответственности находится то или иное обращение. В частности, из-за популярности «медицинских» обращений предполагается усилить контроль за исполнением обращений граждан сначала на уровне определенного медучреждения, а затем уже исполнительной власти.

— В Минздрав пишут всякие жалобы и обращения, касающиеся работы какой-то конкретной поликлиники, — рассказывает Анатолий Дюбанов. — Имея возможности контроля того, снимает ли поликлиника вопрос определенного жителя, мы можем эту историю развивать, чтобы после сообщения, касающегося поликлиники, она пыталась эту проблему решить непосредственно с гражданином. Если гражданин не говорит, что вопрос решен, тогда вмешивается Минздрав и начинает знакомиться с сутью проблемы. Такое разделегирование задач позволит быстрее решать какие-то проблемы и снимать накал.

При этом, как сообщили в ЦУРе, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, здесь нет дублирования функций подразделений и специалистов исполнительной власти, в чью компетенцию входит как раз связь с общественностью.

— Мы не забираем функционал, — сообщают представители центра. — Ответы готовят сотрудники органа власти или муниципального образования. Задача ЦУРа — их координация. На ЦУРе стоит история с мониторингом интернет-пространства и доведения до ответственных сотрудников, на что и насколько быстро им нужно среагировать. Если мы будем, как раньше, письмами разбрасываться, мы получим те же 30 дней на ответ. Инструментарий интернета должен на это мгновенно реагировать. Мы пересматриваем правила работы, а ответственные, конечно, остаются на месте.

Правда, из ответов участников пресс-конференции остается не совсем понятно, зачем пришлось создавать отдельную структуру, которая бы «пинала» ответственных сотрудников органов власти по части взаимодействия с гражданами, в том числе посредством соцсетей, вместо того, чтобы под соответствующий функционал мобилизовать необходимое количество уже имеющихся в ведомствах специалистов.

Стоит напомнить, как на обращения граждан в соцсетях уже своеобразно «реагируют» на уровне муниципалитета — в Новосибирске. В частности, при рассмотрении отчета профильного заместителя мэра некоторые депутаты горсовета отметили факт блокировки аккаунтов части обратившихся горожан без видимых на то оснований.

Всего с начала работы центра за 4 месяца обработаны 20 тысяч обращений (более 500 обращений в месяц), по которым решены 17 тысяч проблем и вопросов, из них более 4 тысяч — «снежный кейс». В топе — обращения, связанные с вакцинацией от коронавируса (12 тысяч), состоянием дорог (4 тысячи) и благоустройством территорий (1,5 тысячи).