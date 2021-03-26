Рекламодателям

Центр управления регионом идет в село

  • 26/03/2021, 18:30
Автор: Евгения Серёгина
Центр управления регионом идет в село
Иначе кто будет «пинать» сельсоветы по части оперативной реакции на сообщения о проблемах в соцсетях?

Созданная четыре месяца назад новая структура «Центр управления регионом», призванная оперативно реагировать на обращения граждан в интернете (в соцсетях, в частности), закрепившись на областном уровне, намерена еще в большей степени «выйти в народ». В перспективе — работа с сельсоветами в районах области. Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказали руководитель центра Ольга Соболева и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Большая задача перемещение компетенций ЦУР на муниципальный уровень, говорит министр. Если райцентры подключены, то уходить в сельсоветы, понимать, что там есть, кому отвечать это большая миссия. Сейчас ЦУР как раз работает по повышению компетенций этой непростой интернет-плоскости для того, чтобы они и реагировали, и отвечали быстрее. Конечно, в идеальной модели все эти инновации должны перейти в повседневную культуру органов власти муниципалитета и освободить нас для проработки каких-то новых технологий, которые обеспечат более простое, быстрое, эффективное взаимодействие с нашими гражданами. Это первые цифровые шаги в истории сервисного государства.

Одновременно на областном уровне центр продолжает работу по координации работников структур исполнительной власти, в чьей зоне ответственности находится то или иное обращение. В частности, из-за популярности «медицинских» обращений предполагается усилить контроль за исполнением обращений граждан сначала на уровне определенного медучреждения, а затем уже исполнительной власти.

В Минздрав пишут всякие жалобы и обращения, касающиеся работы какой-то конкретной поликлиники, рассказывает Анатолий Дюбанов. Имея возможности контроля того, снимает ли поликлиника вопрос определенного жителя, мы можем эту историю развивать, чтобы после сообщения, касающегося поликлиники, она пыталась эту проблему решить непосредственно с гражданином. Если гражданин не говорит, что вопрос решен, тогда вмешивается Минздрав и начинает знакомиться с сутью проблемы. Такое разделегирование задач позволит быстрее решать какие-то проблемы и снимать накал.

При этом, как сообщили в ЦУРе, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, здесь нет дублирования функций подразделений и специалистов исполнительной власти, в чью компетенцию входит как раз связь с общественностью.

Мы не забираем функционал, сообщают представители центра. Ответы готовят сотрудники органа власти или муниципального образования. Задача ЦУРа их координация. На ЦУРе стоит история с мониторингом интернет-пространства и доведения до ответственных сотрудников, на что и насколько быстро им нужно среагировать. Если мы будем, как раньше, письмами разбрасываться, мы получим те же 30 дней на ответ. Инструментарий интернета должен на это мгновенно реагировать. Мы пересматриваем правила работы, а ответственные, конечно, остаются на месте.

Правда, из ответов участников пресс-конференции остается не совсем понятно, зачем пришлось создавать отдельную структуру, которая бы «пинала» ответственных сотрудников органов власти по части взаимодействия с гражданами, в том числе посредством соцсетей, вместо того, чтобы под соответствующий функционал мобилизовать необходимое количество уже имеющихся в ведомствах специалистов.

Стоит напомнить, как на обращения граждан в соцсетях уже своеобразно «реагируют» на уровне муниципалитета — в Новосибирске. В частности, при рассмотрении отчета профильного заместителя мэра некоторые депутаты горсовета отметили факт блокировки аккаунтов части обратившихся горожан без видимых на то оснований.

Всего с начала работы центра за 4 месяца обработаны 20 тысяч обращений (более 500 обращений в месяц), по которым решены 17 тысяч проблем и вопросов, из них более 4 тысяч «снежный кейс». В топе обращения, связанные с вакцинацией от коронавируса (12 тысяч), состоянием дорог (4 тысячи) и благоустройством территорий (1,5 тысячи).

Фото автора

415

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : ЦУР соцсети обращения граждан


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Тепличные условия сделали оппозицию невнятной

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

С новосибирских улиц уберут 250 рекламных конструкций

26/03/2021, 18:50

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

26/03/2021, 18:00

Театр Афанасьева откроется в срок

26/03/2021, 17:22

Станции техобслуживания и рынки Новосибирска ждут масштабные проверки

26/03/2021, 16:50
Новости компаний

Сибирские бизнесмены прошли обучение на «Школе ВЭД XXI века»

26/03/2021, 17:09

ПСБ и Министерство обороны масштабируют предпринимательские программы для военных пенсионеров на восемь вузов-партнеров

26/03/2021, 15:47

ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям по всей России

26/03/2021, 15:33

ЭЛСИБ приступил к модернизации оборудования двух ГРЭС СГК — Назаровской и Рефтинской

26/03/2021, 12:15

Россельхозбанк запускает программу акселерации ВЭД для компаний Новосибирской области

26/03/2021, 11:31

Экономика

Снег в Новосибирске все-таки уберут в режиме ЧС

Снег в Новосибирске все-таки уберут в режиме ЧС

Федералов снова просят укрепить берега новосибирского водохранилища

Семьям с детьми пересчитают выплаты

Детский лагерь им. Тюленина предложат в концессию

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Финансы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Политика

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Общество

Театр Афанасьева откроется в срок

ЭЛСИБ приступил к модернизации оборудования двух ГРЭС СГК — Назаровской и Рефтинской

СГК вложит 184 млн рублей в модернизацию котлов Новосибирской ТЭЦ-3

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал отключать должников от газа

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска