С новосибирского оператора по вывозу мусора приставы взыскали более 2 млн рублей

— В 2020 году взыскатель — ООО «Магистраль+» (Карасук) — был вынужден обратиться в суд в связи с неполной оплатой должником оказанных услуг по вывозу мусора. Должник попытался обжаловать решение суда первой инстанции, но апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения, — сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области. — В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета должника и вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Кроме того, за неисполнение требований в установленные законом сроки было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 149 тысяч рублей.

Судебные приставы исполнили решение суда о взыскании с новосибирского оператора по вывозу твердых бытовых отходов более 2 млн рублей. В течение двух месяцев задолженность была погашена в полном объеме.

Напомним, в качестве ответчика по данному делу выступала компания ООО «ТБО». Первоначальный иск подрядчика был на сумму 2,4 млн рублей с учетом задолженности и неустойки. В ходе рассмотрения дела в суде сумма иска снизилась до 2,1 млн рублей.

Ответчик исковые требования не признал, указав в отзыве на отсутствие доказательств фактического оказания услуг, а именно отсутствие оригиналов актов сдачи-приемки услуг, отчетов об итогах исполнения, счета на оплату, оригиналов актов приема-передачи ТКО, говорится в материалах Арбитражного суда Новосибирской области. Кроме того, оплата ответчиком услуг была обусловлена надлежащим исполнением своих обязательств ООО «Экология-Новосибирск» по оплате данных услуг ООО «ТБО».

— Региональный оператор несвоевременно и не в полном размере осуществляет расчеты с ООО «ТБО». Истцом игнорировались требования ответчика о предоставлении сведений, документов для проверки объемов оказанных услуг, — уточняет суд.

Ответчик, в свою очередь, указывал на отсутствие обязанности по оплате услуг ввиду того обстоятельства, что региональный оператор (ООО «Экология-Новосибирск») произвел с ООО «ТБО» расчет в неполном объеме. Впоследствии ответчик представил в суд копию иска и расчета к нему, предъявленного ответчиком к ООО «Экология-Новосибирск» в рамках дела № А45-43993/2019, согласно которому регоператор произвел оплату ООО «ТБО» за оказанные услуги в общей сумме — 41,3 млн рублей. В результате суд пришел к выводу, что ответчик был обязан оплатить услуги, оказанные «Магистраль+». Жалобы на это решение рассматривалось в апелляции и кассации. Обе приняли решение оставить решение суда первой инстанции в силе.