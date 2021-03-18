Для транзитных грузовиков в Новосибирске откроют «транспортный коридор»

С 19 апреля по 24 мая 2021 в Новосибирской области и в Новосибирске вводится временное ограничение движения большегрузных транспортных средств — запрещается движение по региональным и муниципальным дорогам транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 5 тонн, сообщила пресс-служба Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП).

На этот же период в регионе организуется «транспортный коридор», в котором временное ограничение действовать не будет. Это обеспечит постоянный проезд через улично-дорожную сеть Новосибирска транзитного грузового автотранспорта между федеральными дорогами «Северный обход г. Новосибирска», Р-254, Р-255 и автодорогой Р-256 (Чуйский тракт).

Маршрут «транспортного коридора»: участки региональных дорог км 14+108 – км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пределах РФ), км 17+603 – км 17+303 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо) и улично-дорожной сети Новосибирска (ул. Хилокская – ул. Петухова – Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – Бугринский мост – ул. Большевистская – Старое шоссе – Бердское шоссе).

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о введении весенних ограничений для грузовиков размещен на сайте Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Скоро будет опубликовано и соответствующее постановление городской администрации, подтвердили СААП в управлении автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

— Федеральные трассы уже несколько лет не закрывают на «просушку», по ним грузы идут беспрепятственно. Но у некоторых городов, таких как, например, Новосибирск и Кемерово, по отдельным направлениям нет объездных дорог. Грузовикам приходится заезжать на дороги регионального, межмуниципального, местного значения, на которых действуют временные ограничения движения. И нет никакой возможности объехать эти закрытые участки, — комментирует президент СААП Вячеслав Трунаев.

В 2019 году в Новосибирской области впервые в России в порядке эксперимента по инициативе Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков на время весенних ограничений власти организовали транспортный коридор для транзитных грузовиков. Эксперимент прошел успешно: и грузы доставлены, и дороги остались целы. В 2020 году транспортный коридор продолжил работать. Перевозчики надеются, что это послужит примером и для других городов.