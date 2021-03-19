В Новосибирске появится сервисное жилье

Такой формат есть в Москве и Санкт-Петербурге, но в Новосибирске ничего подобного до сих пор не было. Уже в этом году стартовало строительство апарт-отеля «МЕСТØ» в центре города на улице Ипподромской — рядом с ТРЦ «Аура», буквально в 15 минутах ходьбы от Оперного театра. Об этом Infopro54 сообщил девелопер, генеральный директор группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков.

Сервисное жилье или апарт-отель — это гостиница, где инвесторы покупают номера для сдачи их внаем. Сами владельцы, как правило, не занимаются размещением жильцов и обслуживанием номеров, а делегируют эти обязанности профессионалам. В комплексе — продуманное наполнение необходимой инфраструктурой с полноценным гостиничным сервисом и таким уровнем комфорта, при котором арендаторы будут чувствовать себя даже не «как дома», а гораздо лучше.

— Мы этот проект посвятили инвесторам — людям, которые профессионально или пока не очень профессионально инвестируют в недвижимость и встречаются со связанными с этим бизнесом проблемами. Жильцы бывают разные: кто-то из них не хочет платить, другие ведут себя неподобающим образом или портят имущество, так что владельцы жилья иногда оказываются в сложной ситуации, — говорит Владимир Мартыненков. — Мы намерены сделать проживание гостей максимально удобным, вне зависимости от срока аренды — посуточно, на неделю или на годы снимают жилье. А также позаботимся об удобстве владельцев апартаментов: коммуникации с жильцами, контроль за использованием жилья и внесением арендной платы возьмет на себя специализированная управляющая компания.

По сути, вкладываясь в сервисную недвижимость, инвестор покупает готовый бизнес, ведением которого можно не заниматься самому, но получать ежемесячный доход от сдачи номера в аренду.

Что представляет из себя сервисное жилье?

Удобные юниты (так называются номера в отеле подобного типа) на выбор — от 15 кв. м до очень просторных 30-35 «квадратов». Дизайн современный, высота потолков на типовом этаже 2,94 м. Планировки тщательно выверены архитекторами и дизайнерами. Фонд апартаментов гостиничного типа включает 191 номер. Спроектирована стильная мебель, покупатель может выбрать предложенный вариант или обставить юнит по своему вкусу. Застройщик намерен сдавать дом с уже готовой отделкой и подключением сантехнического и осветительного оборудования.

В апарт-отеле запланированы всевозможные сервисы для приятного проживания: лобби с высокими потолками, просторным вестибюлем, ресепшн-сервисом, коктейль-баром, а также прачечная для стирки габаритных вещей (хотя юниты оборудованы стиральной машиной и прочей бытовой техникой).

Большая и ответственная роль отводится консьержу. Он встречает постояльцев и гостей с приветливой улыбкой и готов в любую минуту прийти жильцам на помощь или оказать услугу: сдать вещи в химчистку, принять посылку, заказанную в интернете, и сохранить ее в отдельной комнате до возвращения клиента, организовать уборку, вызвать такси.

На 10 этаже разместятся места общего пользования для отдыха, работы, встреч с друзьями или коллегами: кафе, рестораны, общие офисы (коворкинг), зал для конференций, комната переговоров и комната релакса, спортивные секции и зоны отдыха. Также помещения спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Здание запланировано двухсекционным. Во второй башне — 9 этажей open space пространств для бизнеса. Возможно, что кто-то из работников поселится в жилой половине комплекса.

Главное новшество апарт-отеля «МЕСТО», которое он привносит в Новосибирск, — это сервис доверительного управления. Управляющая компания будет работать круглосуточно и без выходных, ей предстоит взять на себя функции гостиничного сервиса. Показ юнитов потенциальным нанимателям, контроль за содержанием жилья и за своевременной оплатой, текущий ремонт и уборка номеров. Это освобождает собственника от многих хлопот и проблем.

— По нашей статистике, около 30% покупателей жилья берут его для подрастающих детей и временно сдают или сразу ставят целью получение прибыли от аренды, — поясняет Владимир Мартыненков. — Поэтому доверительное управление мы будем вводить не только в апарт-отеле, но и на других наших новостройках.

Офис продаж:

Новосибирск, ул. Красный проспект, 37; 5 этаж

тел.: +7 (383) 388-58-32

https://mesto.life/

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Застройщик: ООО МЕТА-АПАРТАМЕНТЫ

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