С первой минуты: новосибирцев возмутили новые правила парковки в аэропорту Толмачёво

Интернет-пользователи негодуют из-за изменений в правилах парковки новосибирского аэропорта Толмачёво. Новшества касаются именно таксистов. Если в течение двух часов водитель повторно заезжает на парковку, тарификация начинается уже с первой минуты. Ранее автоперевозчики могли ждать пассажиров бесплатно до четверти часа.

По новым требованиям таксисты, въезжающие повторно в течение двух часов, должны внести плату за парковку – 400 рублей. Сумма неприятно удивила горожан. В адрес аэропорта начали поступать гневные отзывы.

– Какой платный въезд? Как меня такси забирать будет? Они плюс 400 рублей просят, – выразил недовольство в комментариях пользователь «2ГИС» Сергей Штейников.

В пресс-службе Толмачёво заявили, что парковка по-прежнему бесплатна для клиентов аэровокзала, а также для тех, кто просто провожает или встречает пассажиров. Платный повторный въезд для таксистов – вынужденная мера. Так, в аэропорту хотят навести порядок – ограничить нелегалов и разгрузить площадку: многие водители оставляют машины в неположенных местах, что приводит к заторам.

Впрочем, новосибирцы перемены в режиме работы парковки не оценили. Из-за нововведений многие были вынуждены идти пешком.

— Что за беспредел, какой платный повторный въезд для автомобилей такси, вы что делаете? Сегодня таксист просто высадили меня возле шлагбаума, и я его прекрасно понимаю. Цены на билеты «космос» так ещё и за въезд нужно платить. Надеюсь, вас власти города накажут за этот беспредел, — пожаловался в сервисе «2ГИС» Дмитрий Потапов.

Новые правила вступят в силу 15 августа, уточнили в аэропорту Толмачёво. При этом пассажиры уверяют, что плату за повторный въезд на парковку берут с таксистов уже в течение последних нескольких дней.