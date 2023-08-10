Депутат горсовета Ростислав Антонов стал советником губернатора Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил своим советником депутата горсовета Ростислава Антонова. Распоряжение депутат подписал 9 августа.

В июне прошлого года общественник был назначен советником главы Донецкой Народной Республики. Ростислав плотно занимается доставкой гуманитарной помощи в новые регионы, помогает бойцам в зоне СВО. Теперь общественной нагрузки станет вдвое больше.

— Это помощь нашим предпринимателям на территории, это работа с предпринимательским сообществом ДНР, это культурное взаимодействие, это развитие проектов, в том числе, инновационных. Важно понимать, что мы выстраиваем взаимоотношения не просто с какой-то разрушенной территорией, а с мощным промышленным центром с высокой производственной культурой, с прекрасными традициями промышленными. Мы можем многому поучиться у дончан, — поделился с «Царьград Новосибирск» новый советник губернатора.

Ростислав также отметил, что советник — это не чиновник.

— Это скорее общественная нагрузка и возможность решать задачи минуя бюрократические препоны. Я не встроен в чиновничью вертикаль, а значит более самостоятелен, так как ответственен только перед первым лицом, — рассказал Infopro54 Ростислав Антонов.

Впереди у советника много новых планов. Теперь это не только гуманитарная помощь, но и налаживание связей и контактов с молодыми российскими регионами.