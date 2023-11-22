С погибшим в зоне СВО бойцом Артемом Тряпковым простятся под Новосибирском

29 октября 2023 года в зоне СВО погиб Артем Тряпков. Он был командиром противотанковой батареи. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит».

Тряпкову было 34 года, в основном он занимался грузоперевозками по Бердску. 4 мая 2023 года Артем заключил контракт и отправился в зону СВО.

У него осталась семья.

Церемония прощания состоится, сегодня, 22 ноября в мемориальной компании «Ветеран».

Напомним, что 23 ноября в регионе простятся с 49-летним Михаилом Голубом, погибшем в зоне СВО. Михаил был командиром танка. Он героически погиб 12 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что за отказ воевать на стороне ВСУ уроженец Новосибирска попал под суд.