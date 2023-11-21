«Я – русский»: за отказ воевать на стороне ВСУ уроженец Новосибирска попал под суд

Уроженец Новосибирска, проживающий в украинской Волыне, Станислав выбрал тюремный срок вместо мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщается в паблике «Мир Сегодня с Юрием Подолякой» в ВКонтакте.

Свое решение смелый мужчина объяснил тем, что он сам русский.

― В своих стрелять не буду, ― сказал Станислав.

Такой заявление разлетелось по всем соцсетям и набрало множество лайков в поддержку сибиряка.

Станислав дважды получал повестки, приходил в ТЦК, но уезжать на фронт отказывался. Не так давно состоялись слушание в суде. Мужчину оставили под арестом. Сейчас он подал апелляцию и надеется на домашний арест. Дома у Станислава остались дочь и сын.

Ранее редакция сообщала о том, что с погибшим в зоне СВО бойцом Никитой Нечаевым простятся под Новосибирском.