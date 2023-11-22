Жителям села предложили скинуться на ограду для кладбища под Новосибирском

Администрация одного из сел Болотнинского района выиграла конкурс по реализации инициативного проекта по благоустройству сельского кладбища.

Радостной новостью чиновники поделились с жителями в социальных сетях и тут же объявили сбор средств.

― Администрация Карасевского сельсовета призывает жителей населённых пунктов принять активное участие по внесению инициативного платежа на устройство металлической ограды территории кладбища в размере 1000 рублей с каждого подворья села, ― призвали в сельсовете.

Деньги предлагают принести в администрацию в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Не всех сельчан устроил такой поворот событий.

― А можно было разъяснить, в чем наш интерес? Они выиграли какой-то конкурс, а деньги собирают с людей. В чем смысл тогда этого инициативного проекта? Сама администрация не хочет скинуться на благоустройство кладбища? Я уверена, что на эти цели средства все-таки выделяются, но нам никто не рассказывает, куда они уходят, ― возмущается жительница Каресево по имени Тамара.

Редакция Infopro54 обратилась за разъяснением ситуации в Карасевский сельский совет. Там очень удивились такому запросу, потому что обычно жители позитивно реагируют на подобные новости.

― Это инициатива нашего главы. Есть уже хороший опыт по реализации проектов. Так мы уже благоустраивали одно кладбище, делали дороги, контейнерные площадки для мусора. Основную часть средств выделяет региональный бюджет. В прошлом году это было полтора миллиона, в этом будет больше. Участвует и местный бюджет. Население обычно тоже помогает. Нам удается собрать около 100 тысяч добровольных взносов. Приносят даже те, кто давно не живет здесь, но на кладбище у них похоронены родственники, ― рассказали в администрации.

Чиновники отметили, что за каждый взнос выдается на руки квитанция, а деньги потом зачисляются на расчетный счет, с которого будут оплачиваться работы и материалы.

В рамках проекта планируется заменить полуразрушенную деревянную ограду кладбища, установить баки для мусора и построить теплый туалет на территории.