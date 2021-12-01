С полок федеральных ритейлеров в Новосибирске исчезло недорогое хозяйственное мыло

На полках федеральных сетевых ритейлеров в Новосибирске исчезло хозяйственное мыло. В нескольких магазинах «Пятерочки», «Ленты», «Магнита» продавцы подтвердили корреспонденту Infopro54, что недорогого хозяйственного мыла нет даже на складах ритейлера. Когда оно поступит — тоже непонятно. В некоторых магазинах федералов еще можно найти продукцию среднего ценового сегмента и выше Санкт-Петербургского завода «Невская косметика» или иностранных производителей. При этом в магазинах новосибирской компании «Быстроном» представлено несколько видов мыла, в том числе недорогого кускового от саратовского производителя.

На новосибирском заводе по производству хозяйственного мыла «Авента» информации о резком сокращении в продаже хозяйственного мыла в сетевом ритейле не удивились.

— Насколько я знаю, хозяйственное мыло других производителей в ассортименте представлено в магазинах компании «Новэкс» (Барнаул). Мы в сети на рынок Новосибирска продукцию не поставляем. Работаем по госконтрактам, с крупным оптом, с локальными сетями из других регионов — там удается договариваться. Наша продукция хорошо представлена в оптовой компании новосибирского предпринимателя Александра Голубева, — пояснил корреспонденту Infopro54 представитель «Авенты». — В сети мы не заходим, так как они не хотят повышать цены, а себестоимость производства кускового хозяйственного мыла в этом году существенно выросла. Цены на сырье в среднем увеличились на 40-50%. Причем в течение года цена на него скакала довольно серьезно.

Собеседник редакции пояснил, что в 2019-2020 годах у «Авенты» было сотрудничество с сетью «Светофор», но в итоге его пришлось свернуть. По той же причине — в 2021 году ритейлер отказался индексировать цены.

— С федеральными игроками, в принципе, не удается договориться ни в Новосибирске, ни в Москве, куда переадресовывают некоторые ритейлеры. Москва выдвигает еще более жесткие условия. Но мы тоже не можем работать в убыток. Думаю, что в аналогичной ситуации оказались другие производители: они «не вывозят» действующие цены, поэтому хозяйственное мыло исчезло с магазинных полок, — подчеркнул собеседник редакции.

В пресс-службе АО «Невская косметика» (Санкт-Петербург) отметили, что проблема с дефицитом хозяйственного мыла актуальна не только для Новосибирска, но и для всех регионов России.

— Речь идет именно о недорогом кусковом хозяйственном мыле, которое продается даже без обертки. Производителям сегодня невыгодно его выпускать. Дефицит на сырье, на жиры, которые используются в производстве мыла, других сырьевых компонентов, в том числе импортных, очень большой — индексация составляет от 30 до 70%, — отметила собеседница редакции. — В среднем ценовом сегменте и выше ситуация более стабильная. Судя по тому, что я вижу на полках, по-прежнему продается импортная продукция, например турецкого производства.

Представитель пресс-службы «Невской косметики» отказалась отвечать на вопрос о том, как удалось урегулировать с ритейлерами вопрос в среднем и выше ценовых сегментах, отметив, что это коммерческая информация, которая касается договорных отношений сетей и производителей.

Кстати, судя по сообщению на сайте компании «Новэкс», кусковое хозяйственное мыло продается по цене от 13 до 230 рублей за штуку. Даже по самым дешевым вариантам «заказать можно много», уточняется на сайте. На сайте компании Александра Голубева цена на кусковое хозяйственное мыло варьируется от 17,34 рубля за штуку до 111,89 рубля.

Представители производителей не исключили, что «Новэкс» и Голубев еще продают старые запасы продукции.

Напомним, в середине ноября председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков предупреждал, что хлебопеки готовы отказаться от производства самых бюджетных сортов хлеба, на которые им запретили повышать цены. Из-за убыточности производства.