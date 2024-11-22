Мать погибшего в ДТП двухлетнего мальчика родила ребёнка в Новосибирске

Появилась информация о маме малыша, погибшего в результате ДТП на улице Петухова. Во время происшествия женщина была на 37-й неделе беременности. Её госпитализировали на скорой и в тот же день провели операцию.

— Она родила здорового малыша с помощью кесарева сечения, которое провели в этот же день. Состояние самой женщины остаётся тяжёлым, — рассказал источник «Вести.Новосибирск».

Напомним, 19 ноября беременная мама вместе с двухлетним ребенком вышли на прогулку на улицу. Во дворе дома произошло страшное ДТП: в маму и малыша въехал нетрезвый водитель, который сдавал назад . В результате ДТП ребёнок погиб. На месте происшествия был организован стихийный мемориал. Неравнодушные новосибирцы несли к нему мягкие игрушки.

21 ноября над водителем состоялся суд. Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что неравнодушный экипаж ДПС помог женщине стать многодетной матерью в Новосибирске.