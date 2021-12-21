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В Новосибирске закрылось на четверть меньше компаний, чем в 2020 году

  • 21/12/2021, 15:59
Новости Новосибирска
В целом по России в 2021 году зарегистрирован минимальный показатель смертности бизнеса за последине 6 лет.

За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий в России сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть. Рынок покинули 345,7 тыс. компаний (по данным ФНС), что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние 6 лет — подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Сибирском федеральном округе в целом количество открытых предприятий за 11 месяцев 2021 года, по сравнению с 2020 , снизилось на 8% — до 17965. Количество закрытых на 24% — до 30333. Разница между открытым и закрытым бизнесом составила более 12 тыс компаний.

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В Новосибирской области количество открытого бизнеса в 2021 году сократилось на 16% — до 4562, закрытых на 25% — до 7869. Разница между открывшимися и закрывшимися компаниями — более 3,3 тыс. Самый высокий показатель по регионам Сибири.

В FinExpertiza объясняют сокращение смертности компаний тем, что в 2016 году ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, после чего юридические лица стали вычеркивать из ЕГРЮЛ в три раза чаще, и закрытия предприятий из года в год стабильно превышали открытия новых бизнесов. В 2021 году основная часть закрытых компаний также была исключена из реестра по решению налоговиков: в 62% случаев (214,1 тыс. предприятий) бизнесы были закрыты из-за недостоверных сведений об учредителе, директоре или адресе регистрации (если по истечении шести месяцев после уведомления ФНС юрлицо не исправляет информацию, то оно может быть исключено из ЕГРЮЛ; в поле зрения инспекторов, прежде всего, попадают компании с признаками фиктивного бизнеса — в которых директор и владельцы руководят или владеют множеством юридических лиц, а по адресу предприятия зарегистрировано значительное количество других организаций). В 24% случаев (82,68 тыс. предприятий) налоговые органы признали бизнесы фактически недействующими (такие компании в течение 12 месяцев не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по расчетному счету). По инициативе владельцев было ликвидировано 12% предприятий (42,5 тыс.), 2% компаний обанкротились (6,4 тыс.). Наконец, около 1% (4,5 тыс.) были реорганизованы.

— Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС. Второй по численности группой являются недействующие юрлица — фактически это брошенный бизнес, прекративший свою работу еще год назад, то есть в кризисном 2020 году, — комментирует президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По ее словам, острая фаза пандемийного кризиса оказалась относительно недолгой, поэтому бизнес в целом оправился после тяжелого периода карантинных ограничений и обвалившегося потребительского спроса.

— Хотя в ряде сфер, таких как общественное питание, особенно зависящих от эпидемических мер, многие предприятия не пережили пандемию. Часть из них формально закрывается только сейчас, что мы и видим на основании статистических данных, фиксирующих «эхо коронакризиса» в виде отсроченной ликвидации бизнеса, — говорит Трубникова. — Сейчас потребительский спрос восстанавливается, и финансовые показатели предприятий растут. Однако перед бизнесом встают новые проблемы, связанные с ростом издержек из-за разогнавшейся инфляции и удорожанием кредитов. Кроме того, последние полтора года бизнес существовал в ситуации неопределенности и по-прежнему пребывает в тревожном ожидании новых антиковидных мер, которые могут разом изменить рыночные правила. В этих условиях предприятиям сложнее строить долгосрочные планы, а для собственников малого бизнеса предпринимательская деятельность становится все более сложным и рискованным занятием.

Фото: pixabay.com автор: jarmoluk

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика налоги бизнес


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