С сегодняшнего дня к отоплению начали подключать жилые дома Новосибирска

— С 21 сентября мы начали разворот системы теплоснабжения. На прошлой неделе подключено 80% школ, 95,6% детсадов. По социальным объектам подключение в целом составляет 65%. С сегодняшнего дня начинаем подключать жилой сектор, — сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На сегодняшний день в городе к теплу подключен 121 дом — по заявкам жителей, добавил мэр.

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров уточнил, что отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях региона.

— При нормативе 132 тыс топлива на сегодняшний день на складах заготовлено 149 тыс тонн, — уточнил Назаров. — За неделю в регионе зарегистрировано 95 аварий, 212 плановых отключений. По всем отключениям не допущено превышение сроков ремонта.

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов уточнил, что в ряде муниципалитетов, например, в Искитиме, подключение к отоплению уже завершено.

Напомним, официально отопительный сезон в Новосибирске стартовал 21 сентября. Он проводится в три этапа до 30 сентября 2023 года. С 21 по 22 сентября отопление подавалось в медицинские и дошкольные образовательные учреждения, а также организации с круглосуточным пребыванием детей. С 25 сентября — в три этапа по два дня каждый — должны быть подключены жилые дома. В финале тепло получат институты, объекты культуры и другие учреждения, а также промышленные предприятия.

Ранее редакция сообщала, что за два дня в Новосибирске подключили к теплу более 1000 объектов.