За два дня в Новосибирске подключили к теплу более 1000 объектов

«Сибирская генерирующая компания» подвела итоги второго дня подключения теплоснабжения в Новосибирске.
Отопление получили 1012 объектов, в том числе:
Остальные подключенные объекты – общественные учреждения и отдельные многоквартирные дома, уточнили в пресс-службе компании.
Напомним, официально отопительный сезон в Новосибирске стартовал 21 сентября. Заявки на досрочное подключение подали 189 объектов: 137 — учебных заведений, 17 — медицинских учреждений, 3 — жилых дома и 32 прочих объекта.
Ранее редакция сообщала, что в СГК создали интерактивную карту подключения отопления в городе.
Фото pixabay — ri
Рубрики :
Регионы:
Теги :