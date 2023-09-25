На хоккейный матч «Сибири» против «СКА» раскуплены все билеты на трибунах

На матч ХК «Сибирь» против «СКА», 27 сентября, раскупили все билеты, кроме мест в ресторане. Об этом сообщается на сайте «Сибирь-Арена».

Осталось только 73 места в зоне ресторана стоимостью от 6 тыс рублей.

До визита в Новосибирск «Динамо» сыграло два матча на Дальнем Востоке. С «Амуром» москвичи сумели справиться лишь в овертайме (2:1), а с «Адмиралом» игра завершилась в основное время (5:4). У «Сибири» также действующая победная серия, но гораздо скромнее — наша команда побеждала в трёх матчах подряд.

В рамках Континентальной хоккейной лиги обе команды провели 29 очных встреч. «Сибирь» имеет 6 побед в основное время, 1 в овертайме и 3 в серии буллитов. ХК «Динамо» побеждал 15 раз в основное время, дважды в овертайме и в буллитах.

Ранее редакция сообщала о том, что на матч ХК «Сибирь» и омского «Авангарда» не осталось свободных билетов.