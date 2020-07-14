С января по май 2020 новосибирцы построили домов общей площадью 170,5 тыс. кв. метров

По итогам анализа поставленных на государственный кадастровый учет жилых домов в большинстве случаев на территории Новосибирской области строят 2х – этажные жилые дома, на втором месте строительство 1-этажных жилых домов и меньше застройщиков выбирают строительство 3-этажных жилых домов, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что основными видами материалов стен, возведенных индивидуальных жилых домов являются кирпич, дерево, блоки. Вместе с тем, согласно предоставленным в орган регистрации прав документов, застройщики отдают предпочтение иным современным материалам, кирпич и дерево отходят на второй план.

По официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области в январе – мае 2020 года на территории Новосибирской области населением за счет собственных и заемных средств введено общей площади жилых помещений 170,5 тыс. кв. метров (106,2 тыс. кв. метров без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение ввода жилья, построенного населением, введено общей площади жилых помещений 238,4 тыс. кв. метров. В 2019 году Новосибирская область входила в число субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществлялись наибольшие объемы жилищного строительства.

Фото: pixabay.com, автор- Devolk