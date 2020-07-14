«Турист» получит медицинскую изюминку

Сейчас демонтажный период реконструкции остался в прошлом — здание растет ввысь и уже ощутимо отличается от своего прежнего — советского — силуэта. В ходе реконструкции с гостиницы были сняты 4 тонны старых стеновых панелей из железобетона, что дало 60% конструкционного облегчения.

— К зиме хотим вывести здание на верхнюю точку и закрыть фасад, — сообщил Валерий Кокорин, генеральный директор компании «АСК». — Монтаж каркаса под кровлю — до конца июля. В первых числах августа — выход каркаса на верхнюю высотную отметку. Верхний уровень парапета будет в монолитном исполнении — чтобы фиксировать на нем механизмы гондол для мойки окон. В зиму мы войдем с полным закрытием теплового контура.

Особый акцент был сделан на неизменности сроков реализации проекта. По признанию Валерия Кокорина, пандемия вызвала некоторый сбой в поставках сборных фасадных элементов из Китая, но работы тем не менее практически не останавливались.

— Несколько усложнило работу и то, что банки «отскочили», — посетовал Валерий Кокорин. — Они теперь боятся финансировать строительство коммерческой недвижимости и сосредоточились на финансовой подпитке строительства жилищного. Думаю, минимум до октября они будут в этом состоянии — «на паузе» по поводу коммерческой недвижимости. Поэтому нам пришлось обходиться своими оборотными средствами. К слову, кадрового кризиса, как на многих других стройках, у нас не было, поскольку иностранных рабочих мы не используем. Рабочие максимально квалифицированные, с большим отраслевым опытом.

В комплекс войдет апарт-отель на 265 номеров длительного проживания (в каждом номере будет своя компактная кухня), трехзальный конгресс-центр с главным залом на 700 мест и разнообразные коммерческие площади. Изюминкой этого компонента станет кластер медицинских учреждений. Под него предусмотрено пять этажей в стилобатной части.