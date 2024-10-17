С января по сентябрь в Новосибирской области более 400 раз горели дачи

В Новосибирской области за девять месяцев текущего года пожарные ликвидировали 408 пожаров, которые произошли в садовых обществах. К сожалению, в результате этих пожаров погибли шесть человек и двадцать получили травмы.

По сообщению МЧС Новосибирской области, на территории региона расположено более тысячи садовых некоммерческих товариществ (СНТ). В каждом из них пожарные инспекторы провели профилактические мероприятия, обучили мерам пожарной безопасности более 65 тысяч человек и раздали почти 24 тысячи памяток.

Напомним, что в период с 7 по 13 октября в Новосибирской области произошло 177 пожаров. В результате этих пожаров пять человек получили травмы, а два человека погибли. Сотрудники МЧС России спасли одного человека.

Ранее редакция сообщала о том, что две девушки спасли жильцов дома от пожара в Новосибирске.