Две девушки спасли жильцов дома от пожара в Новосибирске

В Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон на 10 этаже. Пожар произошел 19 августа.

Шестнадцатилетняя Ойиша, увидев с улицы дым, бросилась в подъезд и начала стучать во все квартиры, чтобы предупредить жильцов. На помощь ей поспешила Евгения, 34-летняя жительница одной из квартир. Вместе они смогли достучаться до пожилого хозяина дома, который оказался в горящем здании. Взяв ведра с водой, они начали тушить огонь.

— Пожар на 4 квадратах ликвидировали 8 сотрудников и 3 единицы техники МЧС России. Никто не пострадал, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Как отмечают специалисты МЧС, благодаря решительным действиям девушек удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать возможные последствия.

Ранее редакция сообщала о том, что более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю.