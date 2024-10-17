Глава региона Андрей Травников обозначил задачи по развитию догазификации

Новосибирская область занимает второе место в стране по объёмам финансирования от Единого оператора, разделяя эту позицию со Свердловской областью, и уступает лишь Ленинградской области. На 2024 год Единый оператор газификации выделил Новосибирской области почти 2,6 миллиарда рублей. Андрей Травников подчеркнул, что в последние три года основным направлением в этой сфере стало выполнение программы социальной догазификации, запущенной Президентом России.

Губернатор отметил успехи в количестве поданных заявок, указав, что за два предыдущих года главной задачей было наращивание этого показателя, и 44 тысячи заявок свидетельствуют о позитивной динамике в создании условий для подключения. Он призвал сосредоточиться на льготных категориях граждан с целью подключения не менее 90% из них.

Процесс догазификации реализуется в 17 районах и пяти городских округах, при участии девяти газораспределительных организаций, включая «Газпром газораспределение Томск». В соответствии с планом на 2022-2030 годы, в Новосибирской области в программу включены 69 694 домохозяйства в 153-х населённых пунктах. Также предусмотрено подключение социальных объектов и объектов соцзащиты: школ и дошкольных учебных учреждений, медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения.

В феврале 2024 года во время своего обращения к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации отметил важность включения садоводческих товариществ, расположенных в пределах населённых пунктов, в программу по социальной газификации. На основании проведенной инвентаризации, анализа технической готовности к догазификации и графика выполнения мероприятий с сотрудничеством местных властей и газораспределительных компаний был разработан план-дорожная карта по догазификации частных домов в СНТ Новосибирской области. Этот план включает в себя создание возможностей подключения для 8 054 домовладений в 240 СНТ.

Что касается предоставления мер соцподдержки определённым категориям граждан в рамках догазификации в регионе, эти меры обозначены следующими видами: компенсация расходов в размере фактически понесённых затрат, связанных с газификацией жилого дома, но не более 100 000 рублей; а также субсидии для льготных категорий граждан на сумму, не превышающую 100 000 рублей, на покупку и установку газоиспользующего оборудования и выполнение работ на их земельных участках.