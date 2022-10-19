Как рынок труда отреагировал на частичную мобилизацию

Эксперты hh.ru проанализировали, кого ищут работодатели, как на фоне частичной мобилизации изменилось их поведение в части приглашения тех или иных соискателей на собеседования. Результаты исследования показали, что концу сентября работодатели из Новосибирской области стали на 1% чаще приглашать на собеседования мужчин (в целом по стране этот показатель, напротив, снизился на 3%). По сравнению с первой неделей месяца доля мужских резюме, заинтересовавших местных рекрутеров, выросла с 42% до 43%, а доля женских сократилась с 58% до 57%.

Профессиональные сферы, в которых чаще стали приглашать на собеседования женщин — «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Изменения коснулись и возрастных предпочтений в подборе. В последнюю неделю сентября новосибирские работодатели на 2% реже искали и приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет (в целом по стране интерес к этой категории соискателей также снизился на 2%). В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям в возрасте 45-54 лет и 25-34 лет.

Наиболее заметно интерес к молодым соискателям снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%).

Никак не изменилось к концу сентября отношение работодателей к соискателям в зависимости от опыта их работы, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования соискателей без опыта работы, в сферах «Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», «Наука, образование» и «Сельское хозяйство» — на 1% чаще.

Напомним, президент РФ подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Новосибирские предприниматели сообщали Infopro54, что они начали испытывать проблемы с привлечением сотрудников- мужчин, так как они уходят на оборонные предприятия, чтобы получить бронь по мобилизации, либо предпочитают работать на удаленке, чтобы не получить повестку в отделе кадров.

Ранее редакция сообщала, что большинству промышленников-предпринимателей некому передать дела в случае мобилизации.