На берегу Байкала появятся глэмпинги

Правительство Иркутской области рассматривает возможность размещения на берегу озера в Байкальске современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Под небом — Байкал» Антон Сержантов.

— Перед правительством Иркутской области стоит важная задача по созданию и развитию качественной туристической инфраструктуры. Мы готовы оказывать содействие инициаторам инвестиционных проектов в этой сфере и работаем с ними на всех этапах реализации. Уверен, что наше сотрудничество — это начало большой совместной работы по созданию на территории Иркутской области экологичной туристической инфраструктуры, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях создания благоприятных условий для социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по вопросам создания и развития туристической инфраструктуры на территории региона, уточняет пресс-служба правительства региона.

— В рамках подписанного сегодня соглашения компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объемом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест, — уточнил Антон Сержантов.

Как пояснил корреспонденту Infopro54 в кулуарах ПМЭФ-2022 сооснователь сети глэмпингов «Под небом» Сергей Петров, глэмпинг — это история создания некапитальных отелей на 4-5 звезд в сердце природной территории с использованием максимально экологичных технологий.

— Современные технологические решения позволяют ставить глэмпинги, в том числе в особо охраняемых природных территориях. Минимальная стоимость наших проектов начинается от 130-150 млн рублей. Это объект на 25 номеров с рестораном, общественной территорией, благоустройством и малыми формами. Под такой проект необходимо от 2 га земли, — рассказывает предприниматель. — К примеру, на горнолыжном курорте, где важна близость к инфраструктуре, глэмпинги могут размещаться более компактно. Если речь идет о природной территории, куда люди приезжают любоваться видами, то объекты разводятся, чтобы сохранить приватность. Эти технологии отработаны за рубежом и вполне применимы в нашей стране.

Собеседник редакции отмети, что на сегодняшний день в России создано около 300 глэмпингов. Несколько — в Новосибирской области, в Бурятии. Для сравнения, в Англии более 4 тыс глэмпингов, так что перспективы для развития этого сегмента туррынка, по словам Сергея Петрова, большие.

Компания ООО «Под небом — Байкал» — дочернее предприятие ООО «Родной туризм», развивающее сеть глэмпингов «Под небом», которое ведет деятельность в сфере строительства туристической инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала, что глэмпинги стали одним из трендов развития туррынка России в 2021 году.