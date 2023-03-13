Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Пакет акций АО «Бердский электромеханический завод» приобрела компания S7. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на Виктора Осина, председателя совета директоров АО «БЭМЗ». Количество выкупленных акций не разглашается, однако отмечается, что контрольный пакет акций S7 принадлежать не будет.

По словам председателя совета директоров, у завода более 1 тыс. акционеров, и ни у кого из них нет контрольного пакета (50% +1 акция). По данным годового отчета компании за 2021 год, Виктору Осину принадлежало 7,7992% в уставном капитале завода, 18,8605% было у заместителя председателя совета директоров Владимира Калганова, 19,0258% у члена совета директоров Леонида Константинова.

Как сообщил Осин, 13 марта, на заседании совета директоров завода могут представить нового генерального директора АО «БЭМЗ». Имя нового главы предприятия он не назвал, но, как передает «Бердск-Онлайн», среди возможных кандидатур есть экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (2010-2014 годы). Сейчас заводом руководит Сергей Епифанцев, он занял эту должность в 2017 году, сменив Осина, который руководил заводом 30 лет.

S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. По состоянию на октябрь 2022-го 49,93% ее акций принадлежало Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. Осенью Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора, на ее место пришел бывший замглавы группы Дмитрий Куделькин.

БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

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