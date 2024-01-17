S7 возвращается в Новосибирск: авиакомпания сокращает экипажи и перевозит Эмбраеры

На днях стало известно, что одна из крупнейших авиакомпаний страны решила вернуться в Новосибирск. Теперь в столичном офисе S7 сокращает сотрудников и пересматривает полетную логистику.

К такому шагу авиакомпания готовилась ни один день.

― Когда начались санкции «Сибирь» сделала ставки на регионы. Увеличилось количество рейсов из Новосибирска и Иркутска. Из «Толмачево» их в последнее время стало значительно больше, чем из «Домодедово». Развивается международное направление из регионов. Компания уже давно придерживается этой стратегии, ― рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что санкции больно ударили по технической части обслуживания самолетов. Из-за сложностей c ремонтом двигателей Аэробусов A320/А321neo американского производителя авиакомпания столкнулась с серьезной проблемой. Пришлось снизить налеты, а некоторые воздушные ласточки и вовсе отправить в «отпуск».

Все это, безусловно, сказалось на человеческой составляющей. В авиакомпании решили сократить штат.

― Увольнения затронут пилотов, бортпроводников, отдел продаж, коммерческий, финансовый и экономический департаменты. Размер сокращения может составить 13%-15% персонала московского офиса, ― рассказывает Телеграм-канал «Пристигните ремни».

Части работников предложили трудоустройство в новосибирском и иркутском филиалах. Пилотов обещали переобучить на другой тип ВС, например, на актуальный Эмбраер. Многим предложили выдать отличные рекомендации для перехода в другие авиакомпании.

«Аэрофлот» и «Победа» уже заявили о готовности предоставить рабочие места бортпроводникам S7.

Справка

По данным «Контур.Фокус», «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области. Генеральный директоро ― Вадим Клебанов. Акционер — ЗАО «Группа компаний С7». На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.