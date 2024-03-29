Движение по мосту через реку Власиха будет временно ограничено в Новосибирске

С 28 апреля по 15 октября 2024 года в связи с ремонтными работами на мосту через реку Власиха будет временно ограничено движение транспорта.

Движение будет осуществляться по двум полосам из четырех. Ограничение скорости составит 50 км/ч.

Эти меры, по сообщению ТУАД по Новосибирской области, приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения и надежности моста. Подрядчиком выступает компания «Мобил Строй+».

Мост через реку Власиха находится на 15-м километре автодороги «Новосибирск — аэропорт Толмачево» в Новосибирском районе. Его построили в 1999 году.

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