S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

В июле 2023 года S7 Airlines перевезла 1,8 миллиона пассажиров – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

— Показатели авиаперевозок по внутренним линиям отличаются ежемесячной стабильностью, при этом в июле наблюдается незначительное увеличение — на 0,7%. Активный рост в июле наблюдался на международных направлениях — число путешественников, вылетающих за границу, увеличилось на 97,5%, — сообщила пресс-служба компании.

Всего с начала года S7 Airlines перевезла 9,4 миллиона пассажиров — на 5,3% больше, чем в 2022 году. S7 Airlines выбрали 8,5 млн путешественников для перелета внутри России и более 850 тысяч — на международных направлениях.

В летнем расписании S7 Airlines выполняет рейсы по более чем 140 направлениям в 79 городов России и мира. У авиакомпании широкая сеть внутренних маршрутов, выстроенная на базе авиахабов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске.

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines планирует перевезти в 2023 году через аэропорт Толмачево 6,5 млн пассажиров.