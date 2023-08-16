Президент России назначил десять новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин назначил десять новых судей в Новосибирской области. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В Новосибирске на четыре должности были назначены новые судьи: Юлия Бочкарёва стала судьей Советского райсуда, Екатерина Пац – Калининского райсуда, Юлия Карнышева – Кировского райсуда и Анастасия Копань – Октябрьского райсуда.

В областном Арбитражном суде новым судьей назначены Дарья Дорофеева, Анастасия Кондрашкина и Ирина Субботина. В Мошковском районе стал председателем районного суда Игорь Пахомов.

Также были внесены изменения в состав Пятого апелляционного суда общей юрисдикции. Александр Бутырин и Евгений Рукавишников перешли в Пятый апелляционный суд. Они будут исполнять свои обязанности 6 лет.

Напомним, что Владимир Путин 13 июля 2023 года подписал указ № 515 «О назначении судей федеральных судов». Об этом сообщается в официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Ирина Никитенко назначена судьей Новосибирского районного суда, а Наталья Петрова — судьей Центрального районного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске депутату Лаптеву огласили обвинительное заключение.