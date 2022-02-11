S7 Airlines стала лауреатом премии Skyway Service Award в трех номинациях

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, стала обладателем авиационной премии Skyway Service Award в трех номинациях, сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажиры признали лучшими онлайн-сервисы S7 Airlines, сервис авиакомпании в экономическом классе на внутренних, а также международных воздушных линиях.

Авиакомпания стала лучшей в категории «Эконом-класс, международные регулярные перевозки». S7 Airlines активно восстанавливала перелеты по международным маршрутам в 2021 году, запуская рейсы в Турцию, Таиланд, Египет, ОАЭ, Болгарию и другие страны. Авиакомпания летала по 136 зарубежным направлениям из регионов, из которых 91 маршрут – новый.

Лидерство S7 Airlines по внедрению современных технологий подтвердила премия в номинации «Лучшие онлайн-сервисы для клиентов». В конце 2021 года S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая запустила онлайн-абонементы S7 Boost. В том же году у S7 Airlines появилась новая услуга «Дополнительное место», позволяющая приобрести онлайн ещё одно место рядом с собой в полёте.

S7 Group – крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.