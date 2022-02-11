В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Квартиры в Турции стремительно дорожают из-за высокого спроса среди россиян, сообщает ГЛАС.ru. В начале пандемии коронавируса многие граждане России перешли на удаленную работу, что послужило причиной их переезда из прохладных городов к морю. Большая часть предпочла для переезда не российский юг, а Турцию — дешёвую и круглогодично тёплую страну. Самыми востребованными городами стали населённые пункты Анталийского региона — Аланья, Каргиджак, Махмутлар, Авсалар, Каш и сама Анталия.

Кто-то переезжает насовсем и покупает квартиру, а некоторые просто хотят перезимовать и арендуют апартаменты на срок от месяца до полугода. Из-за этого цены ощутимо выросли как на аренду жилья, так и на покупку.

Специалист по недвижимости Юлия Байдан сообщила журналу Forbes, что в основном в Турцию рванули дистанционно работающие россияне старше 30 лет из Москвы, Петербурга, Сибири, Камчатки и Краснодарского края. Многие также перевозят сюда своих пожилых родителей. Кроме того, страна пользуется спросом и среди семей с маленькими детьми.

Напомним, в ноябре прошлого года руководитель отдела продаж агентства недвижимости Status Property Инна Велева рассказывала Infopro54, что по сравнению с 2019 годом спрос со стороны россиян на недвижимость в Турции вырос в 3 раза. В разрезе регионов в роли инвесторов чаще всего выступают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, а также северных регионов России. Высокий спрос не только со стороны россиян, но и граждан других стран, в том числе бывшего СНГ, повлек за собой рост цен на недвижимость. По ее наблюдениям, средний чек увеличился в 2,5-3 раза, и это еще не предел. Предпосылки для дальнейшего роста сохраняются. Примерно 80% покупок приходятся на жилую недвижимость.