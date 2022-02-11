В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Квартиры в Турции стремительно дорожают из-за высокого спроса среди россиян, сообщает ГЛАС.ru. В начале пандемии коронавируса многие граждане России перешли на удаленную работу, что послужило причиной их переезда из прохладных городов к морю. Большая часть предпочла для переезда не российский юг, а Турцию — дешёвую и круглогодично тёплую страну. Самыми востребованными городами стали населённые пункты Анталийского региона — Аланья, Каргиджак, Махмутлар, Авсалар, Каш и сама Анталия.
Кто-то переезжает насовсем и покупает квартиру, а некоторые просто хотят перезимовать и арендуют апартаменты на срок от месяца до полугода. Из-за этого цены ощутимо выросли как на аренду жилья, так и на покупку.
Специалист по недвижимости Юлия Байдан сообщила журналу Forbes, что в основном в Турцию рванули дистанционно работающие россияне старше 30 лет из Москвы, Петербурга, Сибири, Камчатки и Краснодарского края. Многие также перевозят сюда своих пожилых родителей. Кроме того, страна пользуется спросом и среди семей с маленькими детьми.
Фото: pixabay.com — Ben_Kerckx
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