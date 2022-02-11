Основные преимущества аренды спецтехники

Главная задача заключается в поиске надежной компании, где можно арендовать нужные машины. К таким организациям относится Автолидер. Арендный договор можно заключить на любой срок.

Кому выгодна аренда спецтехники?

Аренда спецтехники выгодна, в первую очередь, небольшим фирмам, только начинающим раскрутку. Тем, кто выиграл тендер или подписал выгодный контракт. Спецтехника позволяет выполнять большие объемы работ в сжатые сроки. Ее задействуют там, где нереально быстро выполнить поставленную задачу ручным трудом.

Одна единица спецтехники способна заменить нескольких рабочих. Оплата ее аренды обходится дешевле по сравнению с оплатой услуг целой бригады. Если фирма маленькая и не имеет свободных денег, ей будет проблематично купить всю необходимую технику. В подобных случаях самым практичным решением становится аренда. Для развивающихся компаний этот вариант более выгодный. Покупка разумнее отложить до того момента, пока фирма полностью встанет на ноги и в бюджет можно будет заложить крупные траты.

Современная спецтехника и преимущества ее аренды

В аренду предоставляются разные виды спецтехники:

автовышки;

экскаваторы-погрузчики;

манипуляторы;

автокраны;

ямобуры;

тралы;

длинномеры.

Детали каждого заказа можно обсудить. Стоимость аренды зависит от сроков и типа выбранной спецтехники. Кому-то машина нужна на один день, а кому-то на несколько недель.

Многим компаниям требуется сразу несколько видов спецтехники, и купить их все нереально – это обойдется слишком дорого. Единственно возможным выходом становится аренда.

Для покупки самой устаревшей и бюджетной спецтехники потребуются немалые финансовые вложения. Такие траты отрицательно повлияют на развитие фирмы.

Не стоит забывать и о расходах, связанных с содержанием спецтехники. В гараже или боксе, где она будет находиться, важно соблюдать определенный температурный режим, а еще позаботиться об охране. И эти траты будут ежемесячными. Их можно избежать, если арендовать спецтехнику на нужный срок. Это избавит от необходимости регулярно покупать дорогие детали взамен изношенных или сломанных. Вводить в штат единицу оператора-механика, разбирающегося в управлении такими машинами.

При наличии собственной спецтехники, вышедшей из строя на этапе выполнения работ, придется тратить время на ожидание, пока ее отремонтируют. Это может быть чревато срывом сроков, прописанных в договоре и штрафными санкциями за не соблюдение обязательств.

Автомобильная техника быстро устаревает. КПД у новых спецмашин гораздо выше, чем у старых. В условиях жесткой конкуренции, с которой приходится сталкиваться компаниям, необходимо четко соблюдать сроки и максимально качественно справляться с поставленными задачами. Все это становится возможным благодаря современной спецтехнике, взятой в аренду.

Главные аргументы в пользу аренды

Аренда спецтехники дает возможность избегать лишних расходов. У компаний есть возможность подбора современных экскаваторов, автокранов, тралов. Им не нужно искать боксы для машин, следить за их техническим состоянием, нанимать обслуживающий персонал.

Прокат спецтехники доступен как юридическим, так и физическим лицам. Модельный ряд таких машин широкий, а расценки на аренду демократичные. Подбор можно выполнить по мощности мотора, грузоподъемности и другим параметрам.

Аренда означает реальную экономию, особенно в тех случаях, когда техника используется нечасто. Если работы, которые необходимо выполнить с помощью экскаватора, занимают всего пару часов, зачем его покупать, когда можно взять напрокат.

Также доступен вариант с долгосрочной арендой, предусматривающей хорошие скидки.

Вся предоставляемая напрокат спецтехника находится в отличном техническом состоянии, за этим тщательно следят. Ею управляют опытные операторы, которые прошли соответствующее обучение.

Краткосрочная и долгосрочная аренда спецтехники позволяет заканчивать запланированные работы в срок. Прокат избавляет от необходимости влезать в долги и кредиты с целью приобретения дорогостоящих машин. Сэкономленные деньги лучше вложить в развитие фирмы.