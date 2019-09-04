S7 Airlines завершила сбор средств на посадку одного миллиона деревьев в Сибири

S7 Airlines завершает инициативу «Мы – Сибирь» и возвращается к актуальному бренду. Всего за один месяц, благодаря активной поддержке пассажиров и партнеров, авиакомпании удалось собрать средства для посадки 1 000 000 деревьев в регионах Сибири с целью восполнения лесного массива, утраченного в пожарах, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, 1 августа, чтобы привлечь внимание к вопросу лесных пожаров в родном регионе, S7 Airlines временно вернулась к историческому названию «Авиакомпания «Сибирь» и начала отчислять деньги на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

Уже 13 сентября 2019 года S7 Airlines совместно с партнером инициативы, межрегиональной экологической организацией «ЭКА», проведет первую посадку. Более 200 волонтеров, включая сотрудников S7 Airlines, высадят 5 га деревьев в Коченевском районе Новосибирской области. Следующим шагом станут посадки в Иркутской области, которые пройдут в октябре 2019 года.

Отмечается, что 1 000 000 деревьев будет высажен в течение двух лет на доступных для посадки территориях в Сибирском регионе.

Фото: Ростислав Нетисов