В Новосибирской области на научные исследования было направлено 24,6 млрд рублей

В 2018 году научными исследованиями и разработками в области занималась 121 организация, в том числе 70 научно-исследовательских институтов, 23 образовательных организации высшего образования, 11 организаций промышленного производства, 10 прочих и общественных организаций, 7 конструкторских, проектных и проектно-изыскательских организаций, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что на конец 2018 года списочная численность работников (без внешних совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), выполнявших научные исследования и разработки, составила 21,7 тыс. человек, из них 10,2 тыс. исследователей, 5,1 тыс. человек вспомогательного персонала, 2,5 тыс. техников. Более 70% работников организаций имеют высшее профессиональное образование, среди них 23,7% имеют степень кандидата наук и 10,1% – доктора наук.

По данным статистиков, стоимость выполненных работ, услуг и произведённых товаров за 2018 год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) составила 35,3 млрд. рублей, что на 5,3% больше, чем в 2017 году. Из них 74,9% приходилось на исследования и разработки, 5,2% – на товары, работы и услуги производственного характера.

— Затраты на научные исследования и разработки незначительно выросли по сравнению с 2017 годом и составили 24,6 млрд. рублей. Из них – 96,7% (23,7 млрд. рублей) составляют внутренние затраты организаций (в 2017 году – 21,6 млрд. рублей), в которых 95,7% приходится на текущие затраты и 4,3% – на капитальные, — рассказали в Новосибирскстате.

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