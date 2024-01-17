Работал на украинскую разведку: студента-хакера задержали за госизмену в Сибири

В Томске оперативники ФСБ задержали 18-летнего студента-программиста по подозрению в государственной измене.

На связь с украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad сибиряк вышел год назад. По заданию «куратора» начинающий айтишник совершил серию атак на информационные ресурсы городской администрации и Томского политехнического университета.

— По заданию «куратора» начинающий айтишник совершил серию атак на информационные ресурсы городской администрации и Томского политехнического университета прямо из своей квартиры, — сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию.

На студента завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее редакция сообщала о задержании 32-летнего жителя Алтайского края по подозрению в госизмене: мужчина отправлял сведения о военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей на электронную почту «куратора».