Работал на украинскую разведку: студента-хакера задержали за госизмену в Сибири

В Томске оперативники ФСБ задержали 18-летнего студента-программиста по подозрению в государственной измене.
На связь с украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad сибиряк вышел год назад. По заданию «куратора» начинающий айтишник совершил серию атак на информационные ресурсы городской администрации и Томского политехнического университета.
— По заданию «куратора» начинающий айтишник совершил серию атак на информационные ресурсы городской администрации и Томского политехнического университета прямо из своей квартиры, — сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию.
На студента завели уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее редакция сообщала о задержании 32-летнего жителя Алтайского края по подозрению в госизмене: мужчина отправлял сведения о военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей на электронную почту «куратора».
Фото: freepik.com-jcomp
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