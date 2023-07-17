Сайты судов перестали работать в Новосибирской области

Сайты судов общей юрисдикции перестали открываться в Новосибирской области. По данным онлайн-сервиса DownRadar, сбои начались еще 16 июля и регистрировались по всей России. Проблема с сайтами возникла из-за технических неполадок на единой платформе ГАС «Правосудие» (Государственная автоматизированная система РФ), специалисты которой осуществляют техническую поддержку работы сайтов.

В Новосибирске при попытке открыть сайт любого райсуда появляется сообщение «не удается получить доступ к сайту». При этом картотека остается доступной.

В судебном департаменте Новосибирской области не смогли ответить, когда сайты судов вновь начнут работать.

Ранее редакция рассказывала о техническом сбое, который возник при подсчете результатов ОГЭ по русскому языку новосибирских школьников. Он коснулся 800 учеников в Новосибирской области.