Россиян призвали немедленно поменять пароли в соцсетях

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что гражданам страны нужно сменить пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах, пишут РИА Новости.

— Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, — сказал он.

По словам сенатора, в сеть утекло слишком большое количество персональных данных, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Так, мошенники, единожды получив доступ, например, к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль к «Госуслугам».

Ранее редакция сообщала, что Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов клиентов.