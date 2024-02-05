Самое время оформить вклад. Какие варианты предлагают сибирякам

Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный» поделилась с нами экспертным мнением, которое помогут сделать правильный выбор при открытии вклада.

Из года в год самыми востребованными вкладами остаются те, которые отвечают на один из вопросов «а что если»: если деньги могут оказаться нужны в любой момент; если надо накопить к конкретной дате; если накопления просто есть и их ценность необходимо сохранить от инфляции с учётом изменения ключевой ставки.

Основываясь на этих трёх потребностях, Банк «Левобережный» предлагает три вклада: «Спутник», «Зарплатный» и «Капиталъ».

Один из самых востребованных вкладов среди сибиряков — «Спутник». Его открывают в том случае, если деньги могут понадобиться в любой момент. Те, кто хоть раз пользовался накопительным счетом, отчасти могут понять преимущества этого вклада. Разница в том, что у накопительного счета, в отличие от вклада, есть существенный минус — ставку по счету банк может изменить в любой момент. Вклад «Спутник» имеет все плюсы накопительного счета — начисление процентов ежедневно, снятие и пополнение в любой момент — и при этом фиксированную ставку, которая не может быть изменена банком в одностороннем порядке.

«Спутник» можно открыть со ставкой до 15 % годовых от 1 000 рублей. Срок действия вклада — 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться. Чтобы получать максимальный доход по вкладу «Спутник», достаточно рассчитываться любой картой банка на 10 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10 % годовых.

Вклад, который вошёл в топ-10 рейтинга лучших краткосрочных вкладов среди предложений банков России по итогам 2023 года от «Выберу.ру», — «Капиталъ». Его оформили 60 % клиентов банка. Он подходит в том случае, если нужно накопить на что-то к конкретной дате или обезопасить вклад от собственного желания использовать заначку. По этому вкладу нет возможности совершать расходные операции в отличие от «Спутника», например. Основным преимуществом является возможность закрыть вклад без потери процентов в заранее определённые периоды: например, спустя первые 3 месяца, затем каждые 6 месяцев. Максимальная ставка по вкладу составляет 15,25 %. Срок — 3 года.

Если не понятно, когда накопления могут понадобиться, то можно открыть короткий депозит с автоматической пролонгацией. Например, новый вклад «Зарплатный» сроком на 6 месяцев.. Если клиент не снимет деньги через 6 месяцев — банк автоматически продлит его на тот же срок на условиях, которые действуют для новых клиентов.

Вклад «Зарплатный» является одним из самых выгодных предложений на рынке сегодня, имея ставку 16 % годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Говоря о вкладе для зарплатных клиентов, эксперт подчеркивает, что согласно Трудовому кодексу каждый человек может сам выбрать себе банк для получения заработной платы. Поэтому оформить этот вклад могут как клиенты, которые получают заработную плату в рамках зарплатных проектов в Банке «Левобережный», так и клиенты, получающие заработную плату в любом другом банке. Последним достаточно самостоятельно переводить себе денежные средства через СБП или банкомат на карту Банка «Левобережный» и рассчитываться ей в магазинах, оплачивая, например, услуги ЖКХ и совершая другие привычные покупки. Таких клиентов банк тоже рассматривает как зарплатных и предоставляет им все преимущества.

«Если вы сомневаетесь, стоит ли оформлять вклад сейчас или дождаться лучшего предложения: помните, что ценность суммы, которая была вчера — не равна той, что есть сегодня. То есть инфляция растёт, цены поднимаются, а накопления без грамотного использования обесцениваются. Лучше получать свой процент от вклада уже сегодня, чем терять свой финансовый потенциал. Всегда есть возможность снять деньги со вклада и воспользоваться другим предложением, если оно появится. Это намного выгоднее», — объяснила Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

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Минимальная сумма вклада «Спутник» — 1000 рублей, максимальная — неограниченна. Cтавка с учетом надбавки — 15 % годовых на первые 30 дней действия срока вклада, далее 8% годовых. Надбавка 5% годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 10 000 рублей в месяц по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн рублей, для всех остальных клиентов — до 1,5 млн рублей. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия или последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После досрочного расторжения открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

Минимальная сумма вклада «Капиталъ» — 30 000 ₽, максимальная неограниченна. Ставка — 15,25% годовых. Срок — 1100 дней. Без пополнения. Первая и вторая выплата процентов через 90 дней, далее каждые 180 дней и по окончанию срока вклада. По окончании вклада остаток по вкладу и проценты перечисляются на отдельный счет. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в последний календарный день каждого месяца на отдельный счет. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются.

Минимальная сумма вклада «Зарплатный» — 50 000 ₽, максимальная — неограниченна. Ставка — 16% годовых, в том числе надбавка 7% годовых при наличии зачислений заработной платы в Банке «Левобережный» или других зачислений с ежемесячными расходами по ним в размере 25 %. Открывается держателям Пакета услуг. Срок — 180 дней. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Дополнительные взносы принимаются первые 90 дней. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада на отдельный счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.