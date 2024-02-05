На телешоу «Песни от всей души» выступила многодетная мать из Новосибирской области

Мать троих детей из Новосибирской области Елена Вершинина спела на шоу «Песни от всей души». Она исполнила песню «Не отрекаются любя».

Вершинина вместе с своими детьми живет в поселке Нечаевский Тогучинского района Новосибирской области. Дома пишет песни, поет и играет на гитаре.

— Для меня главное в жизни — это дети. Живу ради них. Когда от меня уходил муж, он сказал: «Да кому ты будешь нужна?», а я ответила: «Детям», — рассказала о своей жизни сибирячка на шоу.

Стоит отметить, что Вершинина много раз становилась призером различных музыкальных конкурсов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз.