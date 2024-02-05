Украинец-нелегал открыл в Новосибирске лабораторию по производству наркотиков

46-летний украинский нелегал попал в Новосибирск через Стамбул. Не имея российского паспорта, он спокойно снял дом на Карла Либкнехта и превратил арендуемое жилище в нарколабораторию.

Но наладить прибыльный бизнес у гостя сибирского региона не получилось. Он быстро попал в поле зрения оперативников.

― При обыске в съемной жилплощади были обнаружены пластиковые контейнеры, в которых хранилось более 2 кг наркотического вещества, которое является производным от метилэфедрона. Также были найдены 22 канистры с жидкостью предназначенной для производства зелья, 3 свертка с сыпучим веществом массой около 1000 граммов. Все это отправлено на экспертизу, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Сбывать наркотики украинец планировал в городе и области.

Сейчас по факту полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.