Самокатчикам укажут безопасный путь

В ближайшее время руководство мэрии Новосибирска проведет переговоры с владельцами кикшеринга (Прокат самокатов. — Ред.), чтобы согласовать движение катающихся по городским улицам. Сейчас арендаторы самокатов, большая часть из которых — молодые люди, ездят по тротуарам, подвергая опасности пешеходов. А каких-то специальных норм законодательства, регулирующих их перемещение, в настоящий момент не существует.

— Мы планируем провести переговоры и упорядочить все-таки эту деятельность, в законодательстве есть «дыры», — рассказывают в руководстве муниципалитета. — Законодательство никак не регламентирует использование самокатов. Как правило, молодые люди катаются с достаточно большой скоростью. При этом они едут по тротуару, там, где передвигаются пешеходы, не хотелось бы, чтобы это продолжалось до первого несчастного случая. Должно быть упорядоченное использование земли для стоянок, парковок самокатов и проезда тех, кто пользуется этими самокатами, чтобы они не представлял опасности для пешеходов.

В то же время пока в городе нет достаточного количества специальных полос для движения самокатчиков, велосипедистов, роллеров. По данным 2GIS, сегодня в Новосибирске велодорожки находятся только в пяти местах города — это парки культуры и отдыха «Заельцовский», «Березовая роща», Михайловская набережная, Дендрологический парк и парк культуры и отдыха «Первомайский».

Как уже ранее сообщалось, на территории Новосибирска в текущем году начал действовать сервис аренды электросамокатов Urent («Юрент»). В парке Urent — две модели электросамокатов, рассчитанные на разное дорожное покрытие. Стоимость аренды самоката составляет 3 рубля за минуту + 30 рублей за активацию самоката с каждой поездкой. Арендовать самокат можно в приложении Urent для iOS или Android, а также в приложении сервиса заказа такси «Ситимобил». Пользователь может взять в аренду до пяти самокатов с одного аккаунта — для себя, друзей и членов семьи.