BELLA Sibir расширяет производство в Новосибирске

По сообщению пресс-службы мэрии города, для реализации этих планов компания в мае 2020 года приобрела земельный участок площадью более 5 гектаров. Сейчас ведется модернизация находящегося на нем производственного здания, закуплено оборудование.

— ООО «БЕЛЛА Сибирь» ведёт обучение людей, занятых в уходе за тяжелобольными. В 2017 году компания открыла «Европейский центр долгосрочного ухода», который продуктивно сотрудничает с департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска в рамках информационного сопровождения сотрудников комплексных центров социального обслуживания, родственников пожилых людей и инвалидов. С начала совместной работы обучено более 1200 человек, — пояснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

С июля 2020 года ООО «БЕЛЛА Сибирь» реализует проект «Справимся вместе», направленный на поддержку людей, ухаживающих за тяжелобольными и пожилыми.

На сегодня в компании работает 300 сотрудников. С открытием нового производства медицинских изделий штат планируется увеличить на 70 рабочих мест.