В Новосибирской области растет спрос на промальпинистов

По данным исследовательского центра Зарплата.ру в преддверии лета в Новосибирской области стали особенно востребованы вакансии, предполагающие работу на короткий срок – от месяца и более.

В апреле авторемонтные мастерские в регионе активно ищут шиномонтажников – спрос на таких специалистов вырастает вдвое. Средняя зарплата – 47 700 руб., однако доход мастера по колесам напрямую зависит от скорости работы и выносливости – за апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более 100 000 рублей.

Сезон дорожных работ длится с апреля по октябрь. В этот период в городах необходимо провести уборку и ямочный ремонт дорог, нанести разметку, установить бордюры, дорожные знаки и барьерные ограждения. Спрос на рабочих в Новосибирской области со стороны строительных, дорожных и автотранспортных предприятий к лету возрастает вдвое – на эту позицию готовы брать людей без опыта или студентов, средний доход 43 400 рублей.

В короткий строительный сезон застройщики массово ищут бетонщиков для работ по устройству фундаментов – востребованность профессии возрастает в шесть раз, в среднем бетонщикам готовы платить 61 400 рублей, но найти их непросто – ранее большую долю строительных специальностей занимали мигранты.

Также за недолгие теплые месяцы компании региона хотят успеть выполнить необходимые высотные работы: помыть окна и фасады зданий, установить опорные конструкции, сэндвич-панели, антенны, поменять окна ПВХ. Для этих работ нужны промышленные альпинисты, которых найти непросто – спрос на специалистов, умеющих работать на высоте, летом вырастает в 10 раз.

В среднем высотным работникам готовы платить от 70 000 рублей, а неопытным сотрудникам обещают «атмосферу взаимопомощи и поддержки».